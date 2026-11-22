ASCALON 31 жовтня вийшов із російського порту Балтійськ

У районі лівійського порту Бенгазі атакували ще одне російське судно, пов’язане з перевезенням військових вантажів. Йдеться про ролкер ASCALON, який міг зазнати удару безекіпажних катерів. Про це у неділю, 22 листопала, повідомив лівійський супутниковий інформаційно-розважальний телеканал Almasar TV.

Зазначимо, що лівійський телеканал наголошує на тому, що судно було атаковано українськими морськими безпілотниками.

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Як стало відомо, ASCALON 31 жовтня вийшов із російського порту Балтійськ у складі групи вантажних суден. У листопаді він рухався в напрямку Середземного моря. OSINT-аналітики, зокрема GeoInsider, раніше повідомляли, що 15-16 жовтня ролкер завантажили у Балтійську великою кількістю військового обладнання.

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Судно належить російській компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США через причетність до перевезення військових вантажів. Сам ASCALON також потрапив під американські обмеження. Головне управління розвідки Міноборони України відносить його до перевізників вантажів військового призначення.

Телеграм-канал Exilenova+ також писав, що для атаки могли використати українські безекіпажні катери, запущені з військової бази на заході Лівії, яку використовують українські сили. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

ASCALON раніше був задіяний у так званому «Сирійському експресі» – маршруті, яким Росія перевозила військову техніку, озброєння, боєприпаси та інші вантажі до Сирії для підтримки режиму Башара Асада.

Нагадаємо, це вже друге уражене судно у районі лівійського порту. У ніч проти 22 листопада в порту Бенгазі вибухнув і загорівся російський корвет «Меркурій» проєкту 20380 «Стерегущий». Associated Press із посиланням на двох лівійських військових чиновників повідомило, що корвет атакували українські морські безпілотники, запущені з бази на заході Лівії. Влада східної Лівії підтвердила вибух на російському кораблі в порту Бенгазі. За попередньою інформацією, причиною могла бути атака безпілотників. Водночас офіційно назву судна, яке зазнало пошкоджень, не повідомляли.