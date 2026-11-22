В Україні діє система мотиваційних контрактів для військових

Військовозобов’язані, яких затримали групи оповіщення ТЦК та СП, зможуть самостійно обирати військовий підрозділ, посаду та строк проходження служби. Такий підхід, за задумом, має зменшити кількість випадків примусового доставлення до територіальних центрів комплектування. Про це в інтерв’ю «Телеграфу» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

За словами парламентаря, можливість обирати місце та умови служби може зменшити страх військовозобов’язаних перед потраплянням до бойових підрозділів без урахування їхніх побажань і професійних навичок.

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«Сподіваюсь, спостерігатиметься зменшення “бусифікації” і збільшення рекрутингу. Людина, яка затримана групою оповіщення, фактично може піти в той підрозділ, в який вона захоче і на стільки часу, на скільки вона захоче, і на ту посаду, на яку вона захоче», – зазначив Івченко.

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Із 15 червня 2026 року в Україні діє нова система мотиваційних контрактів. Її запровадили постановою Кабінету Міністрів №768 від 12 червня. Система передбачає укладення контрактів із визначеними строками служби та додатковими фінансовими стимулами для військовослужбовців. Тривалість контракту залежить від категорії військовослужбовця та обраної посади. Зокрема, передбачені такі строки:

10 місяців – для чинних військовослужбовців на бойових посадах;

14 місяців – для громадян із запасу;

від 6 місяців – для окремих категорій військових із попереднім досвідом служби;

24 місяці – для інших посад.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 1 травня, повідомив про старт масштабної реформи української армії, яка передбачає зміну системи грошового забезпечення військових, оновлення контрактної служби та поетапну демобілізацію.