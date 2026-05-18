Військовим на передовій збільшать виплати

Уряд готує реформу грошового забезпечення військових. Відповідну постанову Кабміну вже активно обговорюють в мережі. Водночас документ ще не фінальний і може змінитися перед голосуванням. Раніше, 1 травня, нові контракти анонсував президент Володимир Зеленський наголошуючи, що зміни мають стати відчутними вже у червні. Як мають змінитися заробітні плати військових, розповідає ZAXID.NET.

Нові умови контрактів

Перейти на нові умови зможуть як нещодавно мобілізовані, так і чинні військовослужбовці – громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства. Реформа охоплює військових ЗСУ та Національної гвардії. Постанова матиме експериментальний характер і розрахована на два роки.

Скільки платитимуть піхоті та штурмовикам?

Найбільші виплати будуть отримувати ті військові, які воюють безпосередньо на передовій. Базова ставка для піхотинців і штурмовиків – 100 тис. грн на місяць, пропорційно до часу участі в бойових діях.

Водночас, крім базової ставки, передбачені доплати:

170 тис. грн на місяць – одноразова винагорода за виконання бойового завдання у складі першого ешелону оборони або наступу;

25 тис. грн – за кожного знищеного військовослужбовця противника у стрілецькому або рукопашному бою;

250 тис. грн – за взяття ворога в полон;

20 тис. грн на добу – за ведення штурму для повернення позицій;

40 тис. грн на добу – за штурм на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони ворога.

Важливо. Загальна сума виплат за штурмові дії не може перевищувати 460 тис. грн на місяць.

Після завершення операцій військові матимуть право на відпочинок тривалістю половина від часу участі в бойових завданнях, але фінальне рішення залишатиметься за командиром частини залежно від ситуації на фронті.

Що зміниться для командирів і штабних?

Командування на пунктах управління частин та підрозділів, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення, отримуватиме від 50 тис. грн на місяць – пропорційно часу виконання таких завдань. Виняток – командири підрозділів охорони та обслуговування пунктів управління.

Для військових штабних спеціальностей, які не залучені до бойових дій, мінімальна ставка зросте до 30 тис. грн на місяць.

Звідки гроші?

Як пише Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовника в уряді, перші сім місяців реформи можуть обійтися державі приблизно в 3,2 млрд євро. Втім остаточна сума залежатиме від того, скільки військових підпишуть нові контракти.

Фінансувати підвищення планують із вже закладених у бюджет 559,7 млрд грн на закупівлю техніки та озброєння у 2026 році. Дефіцит, що виникне за цією статтею, уряд розраховує покрити коштом кредиту від ЄС у 90 млрд євро, зокрема його «військової частини» у 60 млрд євро, яка дозволяє купувати зброю, але не може використовуватися для виплати зарплат.

Нагадаємо, 8 травня Кабмін підготував зміни до держбюджету після погодження 90 млрд євро кредиту від ЄС на 2026–2027 роки. Основну частину грошей планують спрямувати на посилення сектору безпеки та оборони. Водночас у законопроєкті про внесення змін не передбачено жодних додаткових видатків для підвищення зарплат військовим.