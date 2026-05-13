Заступник голови ЛОВА Юрій Бучко та т.в.о. начальника УКБ ЛОВА їздили на Сумщину інспектувати виконання робіт

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з ДБР та СБУ провели обшуки у львівських супідрядних організацій, які були задіяні до будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області у 2024 році. Йдеться про розкрадання чиновниками Львівської ОВА спільно з виконавцями робіт понад 74 млн грн. Наразі у справі 11 підозрюваних, зокрема, троє чиновників ЛОВА.

За даними джерел ZAXID.NET, минулого тижня відбулося понад 30 обшуків та вилучення документів у субпідрядників, які були задіяні до виконання робіт.

Варто зауважити, що на початку квітня Личаківський районний суд Львова продовжив до дев’яти місяців (до 8 липня 2026 року) термін досудового розслідування у справі привласнення та розтрати майна під час будівництва військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд та улаштування системи невибухових загороджень на території Сумської області у 2024 році. Функції замовника робіт виконувала Львівська ОВА. Гроші буди виділені ЛОВА з резервного фонду державного бюджету.

Станом на сьогодні у справі 11 підозрюваних. За версією слідства, організатором злочинної групи є тодішній т.в.о. начальника управління капітального будівництва ЛОВА Роман Дуля. Підозру також отримали двоє працівників відділу технагляду та проєктних робіт УКБ ЛОДА Богдан Зубрицький та Геннадій Балашов, директор фірми-підрядника ТОВ «БК Львів» Ігор Летюк та інші співучасники.

Слідство встановило розкрадання 74,4 млн грн через завищення вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Нагадаємо у березні 2024 року Львівська ОВА відрапортувала про початок будівництва фортифікаційні споруд на території Сумської області. Інспектувати виконання робіт їздили заступник голови ЛОВА Юрій Бучко та т.в.о. начальника управління капітального будівництва Роман Дуля.