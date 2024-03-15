Уздовж кордону на Сумщині почали облаштовувати оборонні споруди

Львівська ОВА почала будувати фортифікаційні споруди на території Сумської області. Над зведенням оборонних ліній працюють майже півсотні робітників, до будівництва залучили вісім одиниць техніки.

«Таким чином наша область підтримала ініціативу президента України Володимира Зеленського, суть якої полягає у тому, щоб вздовж кордону та оборонної лінії звести три смуги фортифікацій, загальною довжиною понад 2000 кілометрів. Наша зона відповідальності – спорудження таких смуг у межах Сумщини», – повідомив у п’ятницю, 15 березня, голова ЛОВА Максим Козицький.

Львівщина будує фортифікаційні споруди на Сумщині (фото ЛОВА)

З його слів, над зведенням фортифікацій вже працюють майже півсотні осіб та вісім одиниць техніки. На місце будівництва виїхали заступник голови ЛОВА Юрій Бучко та т.в.о. начальника управління капітального будівництва Роман Дуля.

Крім того, спеціальні підрозділи зі Львівщини беруть участь у розмінуванні територій, які постраждали від poсійcької окупації.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив рекордні 17,5 млрд грн на облаштування оборонних рубежів.