Гроші на будівництво отримають профільні відомства та обласні державні адміністрації

Кабінет міністрів України виділив рекордні 17,5 млрд грн на облаштування оборонних рубежів. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль гроші отримають профільні відомства та обласні державні адміністрації.

За його словами, кошти підуть на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Зазначимо, що раніше на будівництво фортифікацій виділили ще 2,5 млрд грн з резервного фонду. Тоді додаткове фінансування отримала й Державна прикордонна служба.

Крім того, раніше міністерство оборони України заявило про новий підхід до будівництва таких споруд. Уряд ухвалив постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Зауважимо, що станом на середину 2023 року загальна лінія оборони України розтягнулася на понад 3700 км. При цьому так звана «активна лінія» оборони перевищує 1200 км і простягається територією, де ведуться бойові дії, зокрема Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Показово, що починаючи з 2014 року лінія зіткнення на Донбасі становила понад 400 км. На будівництво трьох ліній оборони тоді було витрачено 850 млн грн.