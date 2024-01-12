Ключовим завданням для поточного року є посилення обороноздатності кордону

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у п’ятницю, 12 січня, ухвалив рішення про виділення додаткових 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, ключовим завданням для поточного року є посилення обороноздатності.

«У цьому контексті сьогодні є два важливих рішення. Виділяємо з резервного фонду додаткові майже 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд», – заявив Шмигаль.

За його словами, з цих коштів 1,4 млрд грн піде на фортифікаційне облаштування оборонних рубежів, а ще 1,1 млрд грн – на облаштування смуг невибухових загороджень.

Також із резервного фонду урядом було виділено 120 млн грн для Державної прикордонної служби з метою посилення обороноздатності та інженерно-технічного облаштування кордону.

Зауважимо, що станом на середину 2023 року загальна лінія оборони України розтягнулася на понад 3700 км. При цьому так звана «активна лінія» оборони перевищує 1200 км і простягається територією, де ведуться бойові дії, зокрема Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Показово, що починаючи з 2014 року лінія зіткнення на Донбасі становила понад 400 км. На будівництво трьох ліній оборони тоді було витрачено 850 млн грн, пише аналітичний портал «Слово і Діло».

30 грудня Уряд ухвалив розроблену Міноборони постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Досі цю функцію виконували ОВА, але відтепер замовниками також зможуть бути Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури. Постанова удосконалює процес фінансування будівництва шляхом виплати авансу обсягом до 70% вартості робіт за договором.