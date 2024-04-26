Олег Дуда є депутатом Львівської облради

Конкурсна комісія на засіданні у п'ятницю, 26 квітня, обрала 47-річного Олега Дуду генеральним директором Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру. Прес-служба Львівської облради повідомляє, що контракт з Олегом Дудою уклали на п'ять років.

«Хочемо стати лідером у сфері онкологічної допомоги. У нас одні з найкращих фахівців, методик діагностики та лікування та найголовніше – ми прагнемо достукатися до людей займатися профілактикою та робити обстеження, щоб запобігти хворобі, а не лікувати у занедбаному стані», – розповів Олег Дуда.

Він зазначив, що планує розбудовувати інфраструктуру лікарні та довколишньої території, придбати сучасне обладнання, підвищувати кваліфікації медичного персоналу тощо.

Зазначимо, що впродовж 30 років посаду директора Львівського онкоцентру обіймав 74-річний Ігор Ковальчук. Посадовця відсторонили у листопаді 2023 року, а напередодні суд визнав його корупціонером за виписані собі й дочці премії. Виконувачем обов'язків директора лікарні став Олег Дуда.

Нагадаємо, що Олег Дуда закінчив ЛНМУ ім. Данила Галицького за спеціальністю хірургія. З 2017 по 2021 він обіймав посаду голови Українського лікарського товариства у Львові. З 2019 року Олег Дуда є головою комісії охорони здоров'я Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації, а у 2020 році став депутатом Львівської обласної ради від «Європейської Солідарності».