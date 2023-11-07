Ігор Ковальчук керував Львівським онкоцентром 30 років

У вівторок, 7 листопада, керівника Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука, який обіймав посаду близько 30 років, відсторонили від посади. Виконувачем обов’язків директора онкоцентру призначили 47-річного Олега Дуду, який досі був заступником Ігоря Ковальчука. Також Олег Дуда є головою фракції «Європейської солідарності» у Львівській облраді.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET керівник управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Білоус, сьогодні підписано наказ про призначення виконувачем обов’язків директора КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» Олега Дуди. Відповідне подання про нового виконувача обов’язків надійшло до управління майном від департаменту охорони здоров’я ЛОВА.

74-річного Ігоря Ковальчука відсторонили від посади після рішення суду про визнання його винним у корупції, яке набрало законної сили. Після цього НАЗК внесло Ігоря Ковальчука в Єдиний державний реєстр корупціонерів.

Ігор Ковальчук керував Львівським онкоцентром 30 років, він також є депутатом Львівської облради від НРУ. Навесні цього року в нього завершився контракт, він перебував на посаді у статусі в.о.

У серпні цього року Сихівський районний суд Львова визнав керівника Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука винним у у порушенні законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів. Ігор Ковальчук виписав собі та своїй доньці, яка також працює в онкоцентрі, премії на суму понад 180 тис. грн. Суд покарав його штрафом у розмірі 3400 грн. Це рішення підтвердила апеляція.