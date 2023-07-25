Львівська облрада понад п'ять годин розглядала звіти керівників лікарень і не змогла їх оцінити

На засіданні у вівторок, 25 липня, Львівська облрада заслухала звіти вісьмох директорів обласних лікарень та медзакладів, з якими завершилися терміни контрактів. У результаті понад п’ятигодинного розгляду депутати не змогли оцінити роботу головних лікарів. Також не визначилися щодо проведення конкурсів на ці посади. Наразі керівники залишатимуться в статусі виконувачів обов’язків.

На сесії заслухали директорку Львівського обласного інформаційно-аналітичний центру медичної статистики Мар’яну Служинську, гендиректора Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру Любомира Рака, гендиректора Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Ігоря Ковальчука, директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергія Федоренка, екс-директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Андрія Синюту, директора Львівського обласного клінічного діагностичного центру Романа Пукаляка, директора Львівського обласного лікувально-діагностичного кардіологічного центру Степана Павлика та гендиректора Львівської обласної клінічної лікарні Михайла Гичку.

Директори медзакладів були призначені на посади рішенням ЛОР навесні 2018 року, термін їхніх п’ятирічних контрактів завершився у квітні, вже кілька місяців вони у статусі в.о. Лише Андрій Синюта склав повноваження, обов’язки керівника ЗУСДМЦ виконує Роман Кізима.

Під час звіту Любомира Рака депутатка Наталія Іванченко-Тімко поцікавилася, як працює фтизіопульмонологічний центр під час повітряної тривоги. Любомир Рак запевнив, що в лікарні є укриття на 300 осіб, куди спускається більшість пацієнтів, а від тих, хто відмовляється йти в укриття, беруть відповідні заяви про відмову. Є пацієнти, які на час тривоги покидають приміщення лікарні та йдуть гуляти в ліс.

Ігор Ковальчук, який вже 30 років на посаді директора онкоцентру, також є депутатом від НРУ, запевнив, що Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр став провідним закладом в Україні за різними показниками, залишивши позаду київські установи. З його слів, у центрі за останній рік лікувалися близько 9 тис. переселенців та близько 20 військових. Директор онкоцентру зазначив про періодичні проблеми з забезпеченням хіміотерапевничними препаратами.

«Лікування в нас безкоштовне. Вкрай рідко пацієнтам доводиться щось купувати», – запевнив Ігор Ковальчук, зазначивши, що торік онкоцентр отримав як гуманітарну допомогу медпрепаратів на рекордну суму – 390 млн грн.

Ігор Ковальчук також запевнив, що в онкоцентрі є належно облаштовані укриття, де в тому числі є операційна.

Сергій Федоренко розповів, що середня зарплата лікарів становить 23 тис. грн, медсестер – 15 тис. грн. Андрій Синюта, який 12 років очолював Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, а зараз працює на посаді заступника, зазначив, що лікарня є фінансово самодостатньою, також зазначив про розвиток трансплантології. Відповідаючи на запитання депутатки Марії Кульчицької-Волчко, Андрій Синюта відповів, що підтримує об’єднання ЗУСДМЦ та «Охматдиту» в одну потужну дитячу лікарню.

Директор Львівського обласного діагностичного центру Роман Пукаляк запевнив, що обстеження мешканців на апараті МРТ, закупленому коштом обласного бюджету, відбуваються безкоштовно за скеруванням лікаря, а також платно, кошти йдуть на обслуговування апарату. Директор центру також запевнив, що обстеження призовників за скеруванням ТЦК, відбуваються безкоштовно та позачергово.

Депутат Юрій Раделицький поцікавився у директора Львівського обласного лікувально-діагностичного кардіологічного центру Степана Павлика, чому найкращі лікарі йдуть працювати у Перше ТМО у Львові. На це директор кардіоцентру відповів, що не бачить такої тенденції.

Найбільше критики серед директорів дісталося Михайлові Гичці, який 13 років керує Львівською обласною клінічною лікарнею і є депутатом від «Європейської солідарності». У своєму звіті Михайло Гичка повідомив про плани розвивати нейрохірургію. З його слів, за рік в лікарні здійснюється близько 20 тис. операцій, за цим показником обласна лікарня поступається лише львівському ТМО.

Депутат Ростислав Добош розкритикував обласну лікарню за погані побутові умови, назвавши їх чи не найгіршими з усіх львівських лікарень. Своїм досягненням Гичка назвав те, що вдалося зберегти колектив, а недопрацюванням – те, що замало як депутат відстоював інтереси лікарні.

У своєму виступі в.о. керівника управління майном спільної власності ЛОР Андрій Білоус зазначив, що згаданих керівників медзакладів можуть залишити в статусі в.о. на час воєнного стану, або ж провести конкурси на ці посади. Для цього потрібне рішення сесії чи керівництва ради.

В.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Наталія Літвінська не висловила зауважень до роботи директорів медустанов. Вона назвала їхню роботу задовільною, зазначивши, що керівники виконали на 90% зобов’язання, з якими п’ять років тому призначалися на посади.

У результаті обговорення депутати не змогли оцінити роботу директорів медустанов. Депутати «Самопомочі» наполягали на тому, щоб оцінювати кожного керівника окремо, а «Європейська солідарність» відстоювала оцінювання головних лікарів пакетом. Дискусія дійшла до того, що жодна пропозиція щодо оцінки не пройшла. Також не дійшли згоди щодо проведення конкурсів на ці посади. Обранці обмежилися лише тим, що взяли заслухані звіти «до відома».