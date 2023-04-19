Досі Роман Кізима обіймав посаду керівника клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Центру

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, який ще називають Чорнобильською лікарнею, змінилося керівництво медзакладу. Від сьогодні, 19 квітня, обов’язки директора виконує відомий дитячий онколог Роман Кізима.

«Від сьогодні виконую обов'язки директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Це була, є і буде особлива дитяча лікарня, велика честь та відповідальність допомогти розвивати та робити її ще особливішою з файними людьми. Вдячний усім, хто ініціював, довірив, довірився, підтримав та дав конструктивні поради та критику», – написав у Facebook Роман Кізима.

Андрій Синюта у коментарі ZAXID.NET повідомив, що 19 квітня у нього закінчився п'ятирічний контракт із медичним центром. Загалом Андрій Синюта очолював медзаклад 12 років.

Тож на пропозицію департаменту охорони здоров’я ЛОВА, в. о. директора було призначено Романа Кізиму, який досі обіймав посаду керівника клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Центру.

В.о. керівника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрій Білоус повідомив ZAXID.NET, що усі керівники медзакладів, у яких закінчився контракт, мають прозвітувати на сесії обласної ради. Після цього депутати вирішать, що робити далі: оголошувати конкурс на ці посади чи на час воєнного стану призначити керівниками в.о. директора.

На запитання про те, чи буде Роман Кізима брати участь у конкурсі на посаду директора Центру, він повідомив, що поки над цим не думав.

Як стало відомо ZAXID.NET, Андрій Синюта і далі буде працювати у Центрі на посаді заступника директора Центру.