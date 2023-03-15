Операція, яку провів дитячий хірург Андрій Кузик, пройшла успішно. Надалі Настя зможе спокійно займатися спортом

До дитячих хірургів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру звернулася 17-річна дівчина, у якої діагностували велику кісту селезінки. Лікарі сказали їй, що доведеться видаляти кісту разом з селезінкою. Однак дитячим хірургам Центру вдалося зберегти дівчині цей орган,

Юна львів’янка дізналась про те, що у неї є кіста селезінки випадково, під час УЗД ще у 10 років, повідомили в лікарні. Тоді лікарі сказали, що потрібно видаляти селезінку. Але рідні дівчини не погодилися на оперативне втручання. Сім років дівчинка жила у страху загрози розриву утвору та виникнення кровотечі. Велосипед, активні ігри з м’ячем на уроках фізкультури, біг, фітнес – від таких занять дівчина мусила відмовитися..

«Я добре вчилась у школі й уже тоді знала, що селезінка – важливий орган кровотворної системи. Тож шукали різні способи лікування. Однак за кілька років зрозуміла, що не хочу все життя сидіти на дієті і мати обмеження щодо фізичних навантажень», – розповіла лікарям Настя.

І вона звернулася по медичну допомогу до спеціалістів Центру. Після обстежень дитячі хірурги запропонували юній пацієнтці мініінвазивну, лапароскопічну, а головне – органозберігаючу операцію.

«У дівчини виявили кісту селезінки великих розмірів, нижній полюс органу весь був занятий утвором. Проте нам вдалося під час операції зберегти орган. І це дуже добре, адже селезінка виконує ряд важливих функцій, зокрема, в імунній системі», – твердить лікар дівчини, завідувач кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Андрій Кузик.

Така операція, за словами хірурга, має чудовий косметичний ефект, виконується через три невеликих проколи і триває до двох годин. Пацієнт відновлюється дуже швидко, оскільки травмування є мінімальним. І рецидив виникає вкрай рідко.

Настя вже цілком одужала і повернулася до життя, від якого тривалий час відмовлялася.Вона може займатися спортом і виконувати різні фізичні вправи.

Хірург Андрій Кузик повідомив, що не всі кісти селезінки вимагають оперативного втручання. Вроджені кісти маленьких розмірів зазвичай не викликають скарг і потребують лише спостереження. Зі збільшенням утвору може наростати симптоматика: з’являється відчуття розпирання у черевній порожнині, напади болю, особливо після їжі, нудота тощо. Здебільшого оперативні втручання з приводу кіст селезінки припадають на підлітковий вік.

Трапляються і постравматичні кісти – після ударів у живіт, внаслідок падінь чи автомобільних аварій. Найбільш небезпечним є розрив кісти із вивільненням її вмісту у черевну порожнину. Тоді виникає важка інтоксикація, наростає больовий синдром, може виникнути перитоніт.

Тож хірург радить батькам регулярно водити дітей на профілактичні огляд і звертатися до фахівців при скаргах дитини на біль чи дискомфорт у животі.