Завдяки новому апарату реципієнт отримав здоровий орган і вже поїхав з лікарні додому

Львівські трансплантологи лікарні св. Пантелеймона вперше використали спеціальний апарат, який продовжив життя печінки поза тілом. Це дозволило їм успішно пересадити печінку 40-річному пацієнтові із Закарпаття. Раніше така апаратура була лише у столиці, відтепер вона є і у Львові.

Львівські лікарі готувалися до пересадки печінки. Доноркою стала 36-річна мешканка Закарпаття, яка померла від інсульту. Забір органа відбувся у Мукачевому, пересадка мала відбутися у Львові. А це чотири години в дорогі. Ще десять годин, кажуть у лікарні, потрібно було на обстеження органа та виконанням тестів на сумісність. Тобто, потрібно було 14 годин, а печінка поза тілом «живе» всього 12 годин. Іншими словами, реципієнт міг втратити шанс на порятунок.

Так виглядає апарат, який насичує орган киснем та поліпшує його стан

«Аби врятувати ситуацію лікарі задіяли перфузійну машину Liver Assist. В апараті орган пробув близько 5 годин. Після того його успішно пересадили реципієнту», – повідомили в лікарні.

До слова, раніше апарат функціональної підтримки печінки Liver Assist, який насичує орган киснем та поліпшує його стан, був лише у столиці. Відтепер два таких апарати є і у Львові і допомагають трансплантологам рятувати людей.

До складу оперцаійної команди, яка пересадила печінку, увійшли хірурги-траснпалантологи Андрій Гоцуленко, Олександр Голуб, Роман Домашич, Андрій Крупач, Соломія Файдулі, перфузіологи Іван Міськів та Андрій Курило, анестезіологи Рома Гайдук та Лілія Кузьмак.

Нову печінку отримав 40-річний мешканець Ужгорода, у якого була важке ураженнчя печінки. Післяопераційний період у пацієнта минув без ускладнень і на третій тиждень після пересадки чоловік повернувся додому.