Гроші, які надасть гуманітарна організація, будуть використанні напридбання реабілітаційного обладнання та навчання персоналу

Перше медоб’єднання Львова та американська гуманітарна організація Direct Relief підписали меморандум про співпрацю. Першим її кроком стане виділення 1 млн дол США для Національного реабілітаційного центру «Незламні», що діє на базі Першого медоб’єднання Львова. Ці кошти будуть використані на придбання критично необхідного реабілітаційного обладнання та навчання персоналу.

«За час повномасштабного вторгнення у Центрі “Незламні” отримали допомогу понад 7 тисяч поранених громадян. Це військові та цивільні, дорослі та діти. Ми пролікували 80 тисяч переселенців. Ми дуже вдячні Direct Relief за підтримку незламних українців. Адже з їхньою допомогою ми отримаємо ще більше можливостей для лікування та реабілітації наших людей», – повідомив генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

За оцінками ВООЗ медичної допомоги в Україні потребують більш як 14,5 мільйонів людей. Тисячам українців потрібна довгострокова реабілітаційна допомога.

«Україна стикається з численними викликами, які виходять за межі поля бою, включно з тими, з якими стикаються постачальники медичних послуг, які постраждали від обстрілів, і люди, які отримали поранення під час бойових дій. Ми розуміємо, що для багатьох ці травми залишаться на все життя, і саме тому Direct Relief виділяє значні ресурси на підтримку важливої ​​роботи Національного реабілітаційного центру “Незламні”», – зазначив президент і генеральний директор Direct Relief Томас Тіге.

До слова, Direct Relief – найбільший благодійник української медицини. У 2022 році гуманітарна організація надала нашій країні ліків та медичного обладнання на суму у 640 мільйонів доларів загальним обсягом понад 1000 тонн.

«Це ще один вагомий крок до створення повноцінної системи реабілітації у Львові. Ми вдячні нашим американським партнерам за підтримку. Попереду в нас ще багато роботи. На жаль, кожного дня війна ранить сотні українців. Ми всі маємо об‘єднатись, щоб допомогти кожному, хто постраждав від російської агресії», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Національному центрі реабілітації «Незламні» (“Unbroken”) Першого медоб’єднання Львова дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюють протези, тут їх виготовлятимуть. У Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових та цивільних. Проект реалізується Першим медичним об’єднанням Львова та Львівською міською радою за підтримки МОЗ.