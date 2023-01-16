Майбутній корпус реабілітації з’єднаний із головним корпусом лікарні Національного реабілітаційного центру «Незламні»

Новий корпус реабілітаційного центру «Незламні» відкриють у квітні 2023 року. Про це оголосили у п’ятницю, 13 січня, під час презентації Національного реабілітаційного центру «Незламні» у Києві.

«Це 7 поверхів для реабілітації з моделями квартири та навіть магазину, аби пацієнт міг максимально підготуватися до нових умов життя. Щороку отримувати допомогу тут зможуть 10 тисяч українців», – інформує прес-служба Львівської міськради.

Презентація проекту відбулась у Софійському Соборі за участі глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука та протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка. Молитву супроводжувала співом хорова капела «Дударик».

Фото Андрія Садового / Facebook

В реабілітаційному центрі, який у Львові створюють в структурі Першого медобʼєднання, використовують найсучасніше обладнання та новітні методики для відновлення повноцінного життя військових та тих цивільних, які отримали травми внаслідок збройної агресії ворога.

«З початку повномасштабного вторгнення Львів став тилом для українців, які рятуються від війни. Місто прийняло понад 5 мільйонів людей, серед них – 11 тисяч поранених. Їхнє лікування та відновлення взяв на себе Національний реабілітаційний центр Незламні/Unbroken. Ми маємо подбати про кожного, хто потребує допомоги», – сказав Андрій Садовий, мер Львова.

В новому корпусі реабілітаційного центру встановлять сучасне обладнання: роботизовану систему ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою, тощо. Будується також бассейн, адже реабілітація у воді – невід'ємна складова відновлення. Водночас тут створюють реабілітаційні зали зі стелевими підйомниками, аби прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну чи реабілітаційної кімнати.

Окрім того, у планах – обладнати ерготерапевтичну квартиру з кухнею, де пацієнтів вчитимуть знову про себе дбати. Ерготерапевти допомагатимуть знову тримати в руках зубну щітку чи олівець. Також тут створять імітацію магазину, де пацієнти зможуть тренуватися робити покупки.

Фахівці з фізичної реабілітації працюватимуть пліч-о-пліч з психологами та психотерапевтами.

Майбутній корпус реабілітації з’єднаний із головним корпусом лікарні Національного реабілітаційного центру «Незламні». Повний цикл надання допомоги забезпечить співпраця з хірургами, травматологами та іншими фахівцями, які працюють в команді медзакладу, а також доступність до всього необхідного діагностичного обладнання. Допомогу в Реабілітаційному корпусі отримуватимуть пацієнти стаціонару – для них передбачено 54 ліжка на двох поверхах. Також передбачений денний стаціонар та амбулаторна допомога.

«Наше завдання – допомогти пацієнту реалізувати його цілі. Саме це лежить в основі підходу до реабілітації у світі. Мінімальне завдання реабілітаційної команди - дати пацієнту всі необхідні інструменти, аби він міг повернутися до побуту і бути в ньому максимально самостійним», – пояснив Олег Самчук, генеральний директор Першого медоб’єднання.

Реабілітаційний корпус створюють на базі старого корпусу поліклініки. Першими партнерами цього проекту стали Червоний Хрест, Польща, місто-партнер Львова Фрайбург. Частину реабілітаційного обладнання, необхідного для роботи центру, вже надали Швейцарія та Німеччина.

Національний центр реабілітації «Незламні» на базі Першого медоб’єднання Львова – це унікальне місце, де кожен, хто постраждав від війни, отримує шанс бути врятованим та отримати якісну реабілітацію. З кожним таким українцем там працює мультидисциплінарна команда: хірург, травматолог, протезист, психотерапевт, фахівець із реабілітації. Пацієнт не шукає допомоги за кордоном чи в кількох різних закладах, він отримує її в одному центрі.

Аби українці якомога швидше могли відновитися після бойових травм, у центрі «Незламні» запустили програму протезування. Окрім звичайних протезів, спеціалісти Центру розпочали встановлювати пацієнтам біонічні.