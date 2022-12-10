Організація Direct Relief надає медичну гуманітарну допомогу по всьому світу

У суботу, 10 грудня, керівник Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук та гендиректор американської гуманітарної організації Direct Relief Томас Тіге підписали меморандум про співпрацю, у межах якої партнери із США профінансують на 1 млн доларів національний реабілітаційний центр Незламні. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Кошти витратять на придбання критично необхідного реабілітаційного обладнання для центру Незламні.

Окрім того, як розповів міський голова Львова Андрій Садовий, наступного року у Львові проведуть масштабний форум на тему реабілітації і організація Direct Relief долучиться до нього.

За час повномасштабного вторгнення у центрі Незламні у Львові допомогу отримали понад 7 тисяч поранених українців – військових і цивільних. Загалом у Першому медоб’єднанні Львова від лютого пролікували 80 тис. вимушено переміщених людей.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, медичної допомоги в Україні потребують понад 14,5 мільйонів людей, а тисячам українців, кажуть в ЛМР, потрібна довгострокова реабілітаційна допомога.

Як інформував ZAXID.NET, НСЗУ розширила перелік безоплатної допомоги українцям за програмою медичних гарантій у 2023 році. Ідеться, зокрема, про фізичну реабілітацію дорослих і дітей.

У центрі Незламні постраждалі від війни українці отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу, це: реконструктивна хірургія, ортопедія, роботичне протезування. Також у центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових та цивільних.

Direct Relief – гуманітарна організація, що займається покращенням здоров’я та життя людей, які постраждали від бідності у надзвичайних ситуаціях. Direct Relief надає рятувальні медичні ресурси по всьому світу для громад за потребами, незалежно від політики, релігії чи платоспроможності. У 2022 році Direct Relief надав понад 1,8 мільярдів доларів на медичну допомогу та 50 мільйонів доларів готівкою для постачальників медичних послуг у понад 90 країнах – від США до України.