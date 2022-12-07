Тариф на фізичну реабілітацію у стаціонарі становитиме до 33 тис. грн

У 2023 році у програмі медичних гарантій буде два нових пакети послуг, що українці зможуть отримати безоплатно. Ідеться про комплексну реабілітаційну допомогу дорослим та дітям у стаціонарних умовах і про супровід та лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

Зазначається, що в умовах війни медична реабілітація стає одним із пріоритетів і запит на цю послугу зростає. Новий пакет медичних послуг дозволить отримувати комплексну реабілітацію усім, хто потребує відновлення порушених чи втрачених фізичних навичок – як ветеранам, так і цивільним громадянам, які постраждали від бойових дій. Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що тариф на реабілітацію у стаціонарі становитиме до 33 тис. грн.

Пакет послуг, що стосується психічного здоров’я, дозволить отримати психологічну допомогу на первинній ланці – у сімейного лікаря, який має відповідні документи про те, що може надавати таку допомогу. Відповідно, його капітаційна ставка зростатиме. Ідеться про такі послуги, як оцінка психічного стану дорослих та дітей, медична та психологічна допомога пацієнтам із розладами, проведення фармакологічних і психосоціальних втручань, зокрема і короткострокової психологічної допомоги. Також сімейний лікар зможе проводити міжособистісну терапію, когнітивно-поведінкову терапію та консультування за методом розв’язання проблем.

У випадку, якщо пацієнту буде потрібна більш спеціалізована психологічна допомога, сімейний лікар буде скеровувати його до профільних фахівців у відділення психологічної реабілітації та у спеціалізовані психіатричні відділення.

Додамо, що НСЗУ вже почала прийом пропозицій від медичних закладів на підписання договорів за Програмою медичних гарантій на 2023 рік. Заплановий бюджет на ПМГ 2023 – понад 142 млрд грн, з яких 4,7 млн виділять на реімбурсацію лікарських засобів (за програмою «Доступні ліки»). У 2022 році НСЗУ виплатила за договорами з медичними закладами 126,5 млрд грн.