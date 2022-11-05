В Національному інституті раку досі не працює програма медичних гарантій

Національний інститут раку (НІР) отримає можливість укласти договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) й долучитися до програми медичних гарантій. Це дозволить пацієнтам лікуватися в цьому закладі за державні гроші. Тобто, НІР отримуватиме державне фінансування на кожного пацієнта, якому надають відповідні послуги, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Передумовою для можливості Національного інституту раку укладати договори з НСЗУ стане його реорганізація в державне некомерційне підприємство. За словами головного лікаря закладу Андрія Безносенка, такої реорганізації там чекали три роки.

«Перехід у державне некомерційне підприємство це – наступний крок, який зробить інститут для інтеграції в єдиний медичний простір, в якому вже перебувають міські та обласні онкоцентри», – сказав Безносенко в інтерв’ю «Українській правді».

Він зазначив, що бюджети міських і обласних онкологічних центрів, які уклали контракти з НСЗУ, зросли на 200-250%. Пацієнти змогли отримати набагато більше безкоштовних ліків і витратних матеріалів за кошти держави, а у лікарів і медсестер збільшилася заробітна плата. Тепер до них приєднається і Національний інститут раку, який був єдиним закладом серед всіх онкоцентрів країни, де не працювала Програма медичних гарантій.

Окрім того, як наголосив Безносенко, реорганізація передбачає автономність закладу.

«Не треба буде щодня зв’язуватися з МОЗ, щоб вирішувати питання працевлаштування, звільнення, штату, структури, стратегії розвитку що. У нас є велике сподівання на Наглядову раду, яка буде виконувати спостережну і контролюючу функцію за інститутом», – додав він.

В Україні за програмою медичних гарантій покриваються найважливіші види лікування пацієнтів з онкологією. Щоб отримати лікування безоплатно, потрібне направлення від лікуючого лікаря або документ про переведення з іншого медзакладу. Якщо у пацієнта є встановлений діагноз, до свого лікуючого лікаря він звертається без направлення.

До безоплатного лікування пацієнтів з онкологією входить хімієтерапевтичне лікування та супровід в амбулаторних або стаціонарних умовах. Повний перелік послуг можна прочитати на сайті МОЗ.