Аби усунути проблему, хірургам довелося двічі оперувати хлопця

Хірургам львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» довелося терміново оперувати 17-річного мешканця Львівщини, якого до лікарні привезла «швидка». Пацієнт скаржився на гострий біль у животі. Обстеження показало, що у хлопця перфорація (отвір) шлунка, через що вміст шлунка потрапив у черевну порожнину і пошкодив внутрішні органи. Пацієнта терміново взяли в операційну.

Дмитро, як повідомили в лікарні, дуже працьовитий, відповідальний хлопець. Він вчився і паралельно допомагав батькам по господарству. А ось вчасно поїсти часто забував. Десь півроку тому він відчув дискомфорт в ділянці шлунка. Оскільки біль був у тій ділянці, де поруч знаходиться підшлункова залоза, лікарі після консультацій вирішили, що слід лікувати саме її. А виразкова хвороба у цей час тліла і призвела до виразкування з перфорацією, іншими словами, у шлунку утворився отвір.

Отвір у шлунку залиши лапароскопічно, через невеликі проколи

З раптовим гострим кинжалоподібним болем хлопець звернувся по допомогу до місцевих медиків. Йому надали першу медичну допомогу і скерували в обласну дитячу лікарню «Охматдит».

Зібравши ретельно анамнез, чергові хірурги лікарні запідозріли перфорацію шлунка, що згодом підтвердили додаткові обстеження.

«Основним критерієм діагностики є рентгенологічне обстеження шлунково-кишкового тракту, а саме позитивний симптом серпа (наявність серпоподібних тіней під діафрагмою), що дало змогу чітко встановити діагноз – порушення цілісності порожнини шлунка, а саме – перфорація (отвір) шлунка», – сказано у повідомленні лікарні.

Хлопцеві терміново провели оперативне втручання – діагностичну лапароскопію, яка виявила отвір шлунка до 1,5 см та велику кількість соляної кислоти шлункового вмісту та їжі у черевній порожнині. Цей вміст є дуже агресивний для внутрішніх органів і він спровокував складний перитоніт. Отвір у шлунку відразу зашили лапароскопічним методом, але проблеми ще залишалися.

Хірурги зіткнулися зі спайковою хворобою та кишковою непрохідністю, що було викликане гострим перитонітом. Іншими словами, хімічний опік кислотним вмістом шлунка, який був у вільному просторі черевної порожнини, спричинив численні рани кишківника.

Пацієнту довелося робити друге оперативне втручання, аби роз’єднати зрости між петлями кишківника та відновити прохідність харчового ланцюжка. На щастя, хірургам вдалося виконати усі маніпуляції успішно.

Стан хлопця з кожним днем поліпшується, команда анестезіологів спільно з хірургами продовжують боротися за повне одужання Дмитра. Згодом його проконсультує гастроентеролог.

У жовтні до дитячої лікарні потрапило двоє дітей з перфорацією шлунка. Лікарі просять батьків ретельніше стежити за харчуванням дітей, воно має бути збалансованим. При виникненні проблем відразу звертатися до лікарів і по можливості уникати стресів, які також призводять до проблем із шлунком.