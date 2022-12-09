Папа Римський Франциск спілкується з директором Першого медичного об'єднання Львова Олегом Самчуком

Папа Римський Франциск заявив, що підтримує проект «Незламні», що реалізовують у Львові на базі Першого медичного об'єднання. Про це повідомив директор 1 ТМО Олег Самчук у п'ятницю, 9 грудня.

«Мав честь разом з Андрієм Садовим зустрітися з Понтифіком у Ватикані. Розповіли йому про Національний реабілітаційний центр “Незламні” UNBROKEN Ukraine, де рятуємо, протезуємо та реабілітуємо українці в Україні. За час повномасштабної війни ми надали допомогу понад 7 тисячам поранених - це військові та цивільні, більш як 250 – важкопоранені діти», – повідомив Самчук.

З його слів, після кількахвилинного спілкування Папа Римський сказав, що благословляє лікарів, які щодня борються за життя українців, та повністю підтримує проект «Незламні».

«На знак підтримки Франциск навіть одягнув браслет, який ми даруємо нашим амбасадорам», – написав Олег Самчук у Facebook.

Нагадаємо, що під час зустрічі з Папою Римським українська делегація передала йому дерев’яний хрест з уламком російської ракети. Шматок металу незадовго до того лікарі дістали із 13-річної дівчинки у Львові.