Археологи розповіли про підсумки нових досліджень

На Прикарпатті археологи дослідили печерні комплекси, історія яких сягає доісторичних часів. Поблизу Дністра науковці виявили печерні пам’ятки, які могли бути давніми святилищами, а згодом стали місцями усамітнення ченців. Серед цікавих знахідок – зображення ведмедиці, яка лапою обіймає Дерево Життя, приховані у скелях каплиці, келії та зображення святих.

Відкриття зробила Карпатська історико-археологічна експедиція Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Результати досліджень, які проводили наприкінці 2025-го та впродовж 2026 року, представив керівник експедиції, доктор історичних наук Микола Кугутяк. Пошукові роботи охопили території поблизу сіл Поточище, Раковець, Делева та Долина на Івано-Франківщині. Деякі печерні пам’ятки були невідомі раніше дослідникам. Основні комплекси представили під час презентації результатів експедиції, повідомляє пресслужба університету.

Поточищанська пустинь: печери на семиметровій висоті

Одним із важливих відкриттів стала Поточищанська чернеча скельна пустинь поблизу Великого Перевозу. На висоті близько семи метрів у скелі облаштували чотири гроти. За припущеннями науковців, у XII–XIII століттях вони стали осередком усамітненого чернечого життя. Водночас природні печери цієї місцевості могли використовувати ще в добу мезоліту–енеоліту як сховища та ритуальні місця.

Цей комплекс особливий природним рельєфом, який додатково укріпили дерев’яними оборонними спорудами. Про їхнє існування свідчать стовпові ями та сліди конструкцій із колод, які слугували захисними стінами.

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фото зі сторінки Кафедри етнології і археології КНУ ім. Василя Стефаника

Особливу увагу дослідників привернув четвертий грот, облаштований як каплиця Святого Онуфрія Великого. На скелі зберігся рельєфний образ святого. За реконструкцією науковців, над гротами могла розташовуватися дерев’яна вежоподібна церква. Її спорудили з використанням пазів і врубів – технічних прийомів, характерних для наскельних фортифікаційних споруд XII–XIII століть, зокрема в Уричі та Бубнищі.

Раковецькі монастирі: ікони, келії та зруйнована каплиця

Ще дві печерні чернечі пам’ятки науковці дослідили поблизу Раковецького замку. Першу обитель попередньо датують XIII–XIV століттями. На це вказують, зокрема, вирубані у скелі пази для кріплення дерев’яних конструкцій дверей.

Біля входу до печери дослідники виявили наскельне зображення, схоже на ікону Богородиці з Ісусом, а також скульптурне погруддя Діви Марії з вінком на голові. За попередніми висновками науковців, ці образи могли створити у XVI–XVII століттях.

Раковецькі скелі (фото зі сторінки кафедри етнології і археології КНУ)

Друга пам’ятка розташована приблизно за 300 метрів на південь від замку, у місцевості Біла Скеля. Тутешній печерний монастир складався з каплиці та двох келій. У 1960-х роках частину комплексу зруйнували вибухом. Попри пошкодження, дослідники з’ясували, що у скелі було викуте місце для вівтаря, збереглися зображення ікон і хрестів у крузі. Особливий інтерес становлять антропоморфні зображення та хрести з розширеними кінцями рамен. Вони можуть свідчити про давніше, дохристиянське походження окремих елементів комплексу.

Делева: приховане святилище над Дністром

Печерну пустинь поблизу села Делева науковці виявили на території давнього скельного комплексу над Дністром. Дістатися до нього було непросто: вхід до печер приховували горизонтальні та вертикальні вруби, тому з річки помітити їх було практично неможливо.

У комплексі дослідники виявили шість гротів, додатковий вхід до печери та невелику храмову каплицю розміром приблизно 2,5 на 3 метри. Усередині збереглися викуті в камені зображення Богородиці, хрести та інші символи. Архітектурні особливості каплиці, зокрема склепінчасті форми, характерні для середньовічного будівництва.

фото зі сторінки Кафедри етнології і археології КНУ ім. Василя Стефаника

Водночас частина знахідок може свідчити про значно давніше використання цієї місцевості. На думку Миколи Кугутяка, тут могло існувати печерне святилище ще в епоху енеоліту (IV–III тисячоліттях до нашої ери). Подібні скельні культові комплекси відомі також в Одаєві, Кунисівцях, Ямниці, Підпечерах, Соколі, Томашівцях і Бубнищі.

Печера поблизу Долини: ведмедиця, яка обіймає Дерево Життя

Найбільший інтерес дослідників привернув скельно-печерний комплекс між селами Долина та Ісаків. Городище з валами, ровами, курганами й трьома печерами ще 1874 року описав австрійський археолог Адам Кіркор. Однак детально ці об’єкти тоді не досліджували.

Під час експедиції 2026 року науковцям вдалося потрапити до печери, вхід до якої раніше завалився. Усередині вони виявили унікальний наскельний рельєф розміром приблизно 70 на 40 сантиметрів. За інтерпретацією Миколи Кугутяка, на ньому зображена ведмедиця, яка правою лапою ніби обіймає Дерево Життя. Поруч є ще одна зооморфна фігура, що може нагадувати гірського козла. Біля лапи ведмедиці також помітили хрест у крузі, який дослідник пов’язує із символом сонця.

«Ведмедиця огортає, захищає від когось. Також є зображення, що нагадує нам гірського козла», – розповів Микола Кугутяк «Суспільному».

Ведмедиця та дерево життя (фото зі сторінки кафедри етнології і археології КНУ)

За припущенням науковця, ця композиція може бути пов’язана з давніми міфологічними уявленнями про світобудову. Микола Кугутяк вважає, що Карпато-Дністровський регіон міг бути одним з осередків формування міфу про Дерево Життя, який згодом поширився в різних культурних традиціях.

Унікальність комплексу полягає також у нашаруванні різних духовних традицій. У середньовіччі на скелі викарбували хрест, ліворуч від якого зобразили ченця. Усередині печери дослідники знайшли образи Богородиці з Ісусом та Спаса-Учителя.

Знахідки в печері (фото зі сторінки кафедри етнології і археології КНУ)

Біля входу до другої печери виявили півтораметрове зображення людської голови. На думку науковців, це може бути образ ченця-пустельника Онуфрія з бородою та хрестом на чолі.

У глибині печери на скельному виступі викарбуваний ромб заввишки близько пів метра із зображенням біблійного сюжету про Дерево пізнання добра і зла. Тут також збереглися інші християнські образи, знаки й символи.

Доступ до першої печери був небезпечним, частина печер досі залишається важкодоступною.

Вхід до першої печери (фото зі сторінки кафедри етнології і археології КНУ)

Артефакти від палеоліту до середньовіччя

Під час обстеження трьох печерних пам’яток науковці знайшли десятки фрагментів виробів із дністровського кременю. Серед них – нуклеуси, сокири, ножові пластини, відбійники та відщепи, які належать до пізнього палеоліту й енеоліту. Ці знахідки свідчать, що люди освоювали скельні простори Подністров’я задовго до появи тут чернечих осередків.

Археологічні знахідки (фото кафедри етнології і археології КНУ)

Микола Кугутяк наголошує, що виявлені комплекси дають змогу простежити, як змінювалися духовні уявлення людей: давні культові місця з часом набували нового сакрального значення, а печери ставали осередками християнського чернечого життя.

Важливим підсумком дослідницької роботи стала підготовка видання «Монастирі Покуття – цивілізаційний феномен України». У ньому представлять результати вивчення скельно-печерних пам’яток та їхнє значення для розуміння історії й духовної культури регіону.