Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила корупційний механізм і затримала обох фігурантів

Служба безпеки України у четвер, 26 листопада, повідомила про корупційну схему під час закупівель комплектуючих для обслуговування військових аеродромів. У Києві затримали керівника одного з управлінь Командування логістики Повітряних сил ЗСУ та підприємця, який передавав йому хабарі.

За даними слідства, посадовець за гроші передавав керівнику компанії-постачальника з Київщини закриту інформацію про заплановані закупівлі. Крім того, він допомагав формувати тендерні умови під цю фірму, а також сприяв укладенню та виконанню договорів на постачання комплектуючих для обслуговування аеродромів.

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Завдяки такому сприянню компанія перемогла в закупівлях на загальну суму майже 5,5 млн грн. За домовленістю з підприємцем посадовець мав отримати «відкат» у розмірі 7,5% від цієї суми.

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Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила корупційний механізм і затримала обох фігурантів під час передачі частини неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцями проживання та служби посадовця, а також у його службовому автомобілі правоохоронці вилучили мобільні телефони, готівку та чорнові записи з доказами незаконної діяльності.

Знайдена готівка в автомобілі затриманого посадовця

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Посадовцю загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних.

Нагадаємо, 24 листопада у Києві затримали 72-річного чоловіка, який вимагав 100 тис. доларів за працевлаштування військовозобов’язаного на посаду, що передбачала бронювання від мобілізації. За даними слідства, підозрюваний представлявся посадовцем кадрового резерву МЗС і стверджував, що має вплив на службовців відомства. Він також запевняв, що бере участь у створенні нового департаменту міністерства, а згодом запропонував чоловікові роботу в одному з дипломатичних представництв іноземних держав у Києві.