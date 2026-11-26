Росія зазнає рекордних втрат особового складу

Російська армія в листопаді зазнала найбільших втрат особового складу за весь час повномасштабної війни. За перші 25 днів місяця ворог втратив 55 тис. 629 військовослужбовців. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в четвер, 26 листопада.

«Попередній рекорд належав жовтню 2026 року, коли ворог втратив 54,4 тис. осіб. Листопад перевершив його достроково, тож підсумкова цифра буде ще вищою», – кажуть військові.

У середньому російська армія втрачає понад 2 200 військовослужбовців щодоби, або близько 93 – щогодини. За цими цифрами стоїть щоденна робота українських воїнів на всіх напрямках, додав Генштаб.

Раніше російські незалежні медіа на основі даних Росстату підрахували, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну на фронті загинули майже 500 тис. російських військових. Якщо врахувати військовослужбовців, які досі мають статус зниклих безвісти, загальна кількість загиблих може становити щонайменше 720 тис. осіб.

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