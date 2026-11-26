18-річну водійку автомобіля Seat Ibiza затримали

Ввечері у середу, 25 листопада, поблизу Шептицького на Львівщині 18-річна водійка збила двох жінок, які загинули від отриманих травм. У Львівській обласній прокуратурі розповіли деталі аварії.

ДТП сталась близько 19:00 поблизу села Острів Шептицького району. 38-річна водійка автомобіля Volkswagen Touareg разом із 27-річною пасажиркою рухалися у напрямку цього населеного пункту. Їм назустріч виїхав мікроавтобус Opel під керуванням 46-річного чоловіка. Під час зустрічного роз’їзду водій мікроавтобуса зачепив легковик.

Після зіткнення водійка Volkswagen Touareg зупинила автомобіль та увімкнула аварійну світлову сигналізацію. Обидві жінки вийшли з машини. У момент, коли вони перебували біля задньої частини автомобіля, на них здійснила наїзд 18-річна водійка автомобіля Seat Ibiza, яка рухалася у попутному з Volkswagen Touareg напрямку.

Внаслідок ДТП 27-річна жінка загинула на місці події, а 38-річна – померла у «швидкій».

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До ЄРДР внесено відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Водійку автомобіля Seat Ibiza затримано в порядку ст. 208 КПК України.