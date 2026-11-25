Власниця бренду заявила про намір захищати свою ділову репутацію

Після допису у фейсбук і обурення львів’ян магазин товарів для кондитерів Logovo Konditera у Львові зняв інформаційну наліпку із назвою із вхідних дверей. Фото із назвою магазину у соцмережах опублікував львівський журналіст Отар Довженко. Він звернув увагу, що крамниця на вул. Івана Франка, 82 називається Logovo Konditera, що є відтворенням російськомовного словосполучення, записаного латиницею. Отар Довженко також звернувся на міську гарячу лінію з проханням перевірити законність використання назви та можливі зв’язки бренду з російським бізнесом.

«На вітрині крамниці, розташованої за адресою Львів, вулиця Івана Франка, 82, розміщений напис російською мовою (в латинській транслітерації) Logovo Konditera. Мені як відповідальному громадянину стало відомо про намір невстановлених активних мешканців району, обурених публічним використанням російської мови, вчинити акт вандалізму. Прошу вас запобігти цьому правопорушенню, змусивши власника бізнесу усунути російськомовний напис із публічного простору. Також прошу перевірити інформацію про причетність компанії, що володіє торговельною маркою Logovo Konditera, до однойменного російського бізнесу, зареєстрованого в країні-агресорці», – йдеться у скарзі журналіста, яку він також оприлюднив у фейсбуці.

Засновниця та власниця торговельної марки Мар’яна Шумейко заперечила зв’язок бренду з російським бізнесом і заявила, що назва має правовий захист в Україні. З її слів, Logovo Konditera – український бренд, заснований у 2020 році в місті Суми, торговельна марка теж зареєстрована в Україні 10 січня 2024 року. Вона повідомила, що

«Заявку на реєстрацію подано ще 15.11.2021. Відповідно до статті 42 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, торговельні марки використовуються у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона», – заявила Шумейко, додавши, що її обурюють принизливі коментарі про «понаїхавших».

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Понад шість років ми розвиваємо український бізнес, створюємо робочі місця та сплачуємо податки. Попри постійні обстріли та надзвичайно складні умови, наше підприємство продовжує працювати у прифронтових Сумах. Особливо прикро читати висловлювання про «понаїхавших», принизливі коментарі та повідомлення про можливий акт вандалізму щодо нашого закладу. Ми приїхали до Львова працювати, а не розділяти українців за регіонами їхнього походження. Окремо повідомляю, що всі публікації, коментарі та негативні відгуки фіксуються для подальшої юридичної оцінки. Ми поважаємо право кожного на власну думку, однак залишаємо за собою право захищати честь, гідність, ділову репутацію та майно в установленому законом порядку. Ми всі громадяни однієї країни. І хотілося б, щоб у такий складний для України час ми підтримували одне одного, а не принижували українців, які намагаються працювати та розвивати економіку власної держави», – додала підприємиця.

Однак у розлогому коментарі Мар’яна Шумейко так і не пояснила, чому використала російські слова в назві свого бренду. Адже українською назва крамниці мала б звучати як «Лігво кондитера», а латиницею – бути записаною як «Lihvo Kondytera».

За даними аналітичної системи YouControl, ФОП Мар’яна Шумейко зареєстрована у Сумах. Основний вид її діяльності – роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами у спеціалізованих магазинах.

Після розголосу з дверей магазину прибрали наліпку з написом Logovo Konditera. Водночас дискусія щодо назви закладу та її використання у публічному просторі триває.

Нагадаємо, у вересні львівський активіст, волонтер і мовний діяч Святослав Літинський домігся зміни російської назви популярних цукерок корпорації «Рошен» «Сливки-ленивки».