Василь Гайворон працює в прокуратурі з 2000 року

У середу, 25 листопада, виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський призначив двох нових заступників. Ними стали Євген Давидов та Василь Гайворон. Останній просив скасувати догани двом хмельницьким прокурорам із сумнівними інвалідностями. Про це повідомив Центр протидії корупції.

В Офісі генпрокурора повідомили, що кандидатури Євгена Давидова та Василя Гайворона на ці посади, зокрема, рекомендувала Рада прокурорів України.

За даними ОГП, Євген Давидов працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення він очолював спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони.

Василь Гайворон працює в органах прокуратури з 2000 року. До призначення він був першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури.

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Їхніх попередників – Андрія Лещенка та Віктора Логачова – звільнили з посад і призначили на інші посади в Офісі генпрокурора.

ЦПК нагадує, що Антон Ковальський офіційно залишається керівником Хмельницької обласної прокуратури та отримує зарплату.

Василь Гайворон був першим заступником Ковальського у Хмельницькій обласній прокуратурі. Крім того, їх пов’язують давні робочі зв’язки: у 2020 році вони обидва були заступниками керівника Вінницької обласної прокуратури.

За даними ЦПК, саме Гайворон у жовтні просив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) визнати двох прокурорів такими, що не притягувалися до дисциплінарної відповідальності, попри оголошені їм догани через сумнівні інвалідності. Активісти стверджують, що йдеться про прокурорів Світлану Ковальчук та Петра Нікітюка.