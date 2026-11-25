Водій автобуса №24 відмовив Марії Максімко у безкоштовному проїзді

В Івано-Франківську водій автобуса №24 відмовився безкоштовно везти матір загиблого військовослужбовця Марію Максімко. Коли жінка почала знімати конфлікт на відео, інша пасажирка відібрала в неї телефон і почала бити.

Марія Максімко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, що інцидент стався вранці 24 листопада. За словами жінки, вона зайшла до автобуса №24 та показала водієві пільгову картку «Галка». У відповідь він заявив, що скористатися пільгою можна лише після 10:00.

«Я йому пояснила, що є членом родини загиблого і маю повне право їздити. Він сказав, що я не маю такого права і щоб вийшла з автобуса… Він мені сказав, що таких, як я, дуже багато. Дав зрозуміти, що я нібито не з родини зниклого безвісти, тобто що я аферистка», – зазначила жінка.

Після цього Марія Максімко почала знімати конфлікт на відео. Водій автобуса №24 сказав їй, що також є батьком загиблого військового, та показав відповідне посвідчення. Він зазначив, що жінка також має мати таке посвідчення. На це вона відповіла, що «не все так одразу робиться».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«І тут встає старша жінка і починає до мене з претензіями: “Яке ви маєте право з водієм суперечку вести? Цей водій хороший”. Я так зрозуміла, що він взяв її за пільгою», – додала Марія Максімко.

За її словами, пасажирка накинулася на неї, відібрала телефон і почала бити по спині.

«Коли я почала фотографувати, жінка старшого віку показала мені своє посвідчення і почала мене бити. Вириває в мене з рук телефон і викидає. Я навіть подумала, що вона на вулицю його жбурне, але викинула через цілий автобус на останнє сидіння. І починає мене бити по спині. Так мене б'є, а тоді втікає з бусика», – зауважила жінка.

Марія Максімко написала, що не викликала поліцію через поведінку пасажирки. Натомість вона закликала приватного перевізника відреагувати на дії водія.

Представниця перевізника Василя Олексюка, який обслуговує маршрут №24, повідомила «Суспільному», що суперечка виникла через документи Марії Максімко.

За її словами, жінка показала водієві картку «Галка», яка дає право на безкоштовний проїзд з 10:00 до 16:00. Водночас для безоплатного проїзду без часового обмеження вона мала надати посвідчення члена родини загиблого військовослужбовця або відповідну довідку.

Наразі водій надав письмові пояснення. Також його поведінку планують обговорити на зборах трудового колективу.

Крім цього, 25 листопада пресслужба поліції Прикарпаття повідомила, що правоохоронці перевіряють інцидент в автобусі №24. Заяви про конфлікт до поліції не надходило, однак слідчі вирішили з’ясувати обставини після моніторингу соцмереж.

Додамо, що Марія Максімко – мати спецпризначенця ГУР Віктора Максімка, який був серед 72 добровольців, які полетіли на гелікоптерах до оточеного Маріуполя у 2022 році. За свідченнями побратимів, він загинув під час виконання наказу командира. Тіло воїна досі не повернули додому. Влітку 2026 року суд офіційно визнав Віктора Максімка загиблим.