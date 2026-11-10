Інцидент стався на на маршруті №6

Івано-Франківський міський суд визнав уродженку села Росільна Богородчанського району Надію Зімич винною в хуліганстві та призначив їй 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 29 жовтня, інцидент стався ввечері 13 червня на маршруті №6 «Радіозавод – Європейська площа». Під час суперечки з водійкою автобуса обвинувачена кілька разів вдарила її кулаком в обличчя. Остання отримала синець та садна щелепи й підборіддя.

Під час судового засідання Надія Зімич визнала свою вину та розповіла, що того вечора їхала тролейбусом на залізничний вокзал. Обвинувачена пояснила, що погано орієнтується в місті, тому підійшла до водійки, щоб запитати, на якій зупинці вийти. Остання відповіла грубо, а опісля зупинила тролейбус і вийшла на вулицю. Там Надія Зімич її й побила.

Суд також врахував, що прикарпатка неодружена, працює мийницею посуду та неодноразово лікувалася у Прикарпатському клінічному центрі психічного здоров’я з діагнозом «емоційно нестійкий розлад особистості». Експертиза підтвердила, що на час інциденту обвинувачена перебувала в стані гострої алкогольної інтоксикації.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олеся Зеленко визнала Надію Зімич винною у хуліганстві та призначила їй 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.