Директорка львівської компанії не задекларувала понад 55 млн грн безповоротної фінансової допомоги від трьох підприємств

32-річна директорка львівської компанії не задекларувала понад 55 млн грн безповоротної фінансової допомоги від трьох підприємств. Через це фірма не сплатила майже 10 млн грн податку на прибуток. Під час розслідування компанія погасила податковий борг і відшкодувала завдані бюджету збитки. Про це у п’ятницю, 20 листопада, повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Львівській області.

Як встановило слідство, товариство зареєстрували наприкінці 2022 року. Згодом воно отримало безповоротну фінансову допомогу від трьох підприємств. Перше перерахувало понад 32 млн грн, друге – понад 17 млн грн, а третє – ще понад 5,6 млн грн.

За правилами бухгалтерського обліку така допомога є доходом підприємства. Тому отримані гроші потрібно було внести до бухгалтерського обліку та зазначити у фінансовій звітності за 2025 рік. Вони мали збільшити прибуток товариства, з якого розраховують податок на прибуток за ставкою 18%. Однак керівниця товариства, яка також є його засновницею, не відобразила ці гроші в бухгалтерському та податковому обліку. Через це підприємство задекларувало менший прибуток і не сплатило частину податку до бюджету.

Детективи БЕБ повідомили директорці про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у великих розмірах). Жінка визнала свою вину.

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Ще до повідомлення про підозру підприємство повністю сплатило податки та відшкодувало збитки, завдані бюджету через несвоєчасну сплату. За таких умов закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності. Матеріали щодо директорки виділили в окреме кримінальне провадження. Прокурори скерували до суду клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 44 та ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.