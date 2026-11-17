Навіть якщо банк списав кредит, податки треба сплатити

У 2026 році українцям у деяких випадках доведеться сплачувати податки зі списаних банками кредитів. Це стосується позичальників, яким фінансова установа пробачила основну суму боргу понад 2161,75 грн до закінчення строку позовної давності. Про це повідомили у Державній податковій службі.

Якщо банк за власним рішенням анулював основну суму кредиту, така сума вважається додатковим благом позичальника. Відповідно, вона підлягає оподаткуванню: потрібно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Водночас податки нараховують не на всю суму списаної заборгованості. За Податковим кодексом України, у 2026 році не оподатковується основна сума прощеного боргу в межах 25% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. Оскільки на початку року мінімальна зарплата становила 8647 грн, неоподатковуваний поріг дорівнює 2161,75 грн.

Тобто якщо розмір списаного банком основного боргу не перевищує встановленого порогу, позичальнику не потрібно сплачувати податки. У разі перевищення оподаткуванню підлягає вся прощена сума.

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Які списані банком борги не оподатковуються?

У податковій службі радять передусім з’ясувати у банку, яку саме частину заборгованості анулювали: основну суму кредиту чи відсотки, комісії та штрафні санкції. Від цього залежить, чи виникає обов’язок сплачувати податки.

Зокрема, до оподатковуваного доходу не включають:

основну суму прощеного боргу в межах 2161,75 грн у 2026 році;

списані відсотки за кредитом, комісії, штрафи та пеню;

основний борг за окремими валютними іпотечними кредитами, забезпеченими житловою нерухомістю;

окремі суми заборгованості, анульовані відповідно до законодавства про споживче кредитування;

борги, списані в межах процедури неплатоспроможності фізичної особи.

Таким чином, сам факт списання кредиту ще не означає, що позичальник повинен сплачувати податки. Важливо враховувати вид заборгованості та підстави її анулювання.

Хто має сплатити податки зі списаного кредиту?

Порядок сплати податків залежить від того, чи повідомив банк позичальника про анулювання боргу відповідно до вимог законодавства. Якщо фінансова установа належним чином проінформувала клієнта про прощення боргу, який підлягає оподаткуванню, людина повинна самостійно задекларувати цей дохід і сплатити податки.

Банк може повідомити позичальника рекомендованим листом із повідомленням про вручення, укласти з ним відповідний договір або вручити повідомлення особисто під підпис. Якщо кредит списали у 2026 році, декларацію про майновий стан і доходи потрібно подати до 1 травня 2027 року. Сплатити нараховані податки необхідно до 1 серпня 2027 року.

Якщо ж банк не повідомив позичальника про анулювання боргу в установленому порядку, він самостійно виконує обов’язки податкового агента та сплачує відповідні податки. У такому разі людина не повинна подавати декларацію лише через факт списання кредиту.