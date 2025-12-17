З нового року зростуть суми ЄСВ, єдиного податку і військового збору

У 2026 році в Україні зростуть мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, про що йдеться в законі про державний бюджет України. Податки, збори і штрафи для ФОПів часто розраховуються саме від цих показників. Розповідаємо, на скільки більше доведеться платити підприємцям вже з нового року.

Якою буде мінімальна зарплата в 2026 році

Мінімальна зарплата з 1 січня 2026 року становитиме 8647 грн замість 8 тис. грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2026 року становитиме 3328 грн замість 3028 грн.

Які нарахування для ФОПів зростуть

Через зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, фізичні особи підприємці, які працюють за спрощеною системою оподаткування, платитимуть більше єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску.

Єдиний податок в місяць буде таким:

для ФОПів I групи – 332,8 грн;

для ФОПів II групи – 1729,4 грн.

Для ФОПів III групи єдиний податок становить 5% від доходу і залежить від суми заробленого.

Військовий збір для ФОПів I і II груп становитиме 864,7 грн на місяць замість 800 грн. ФОПи III групи і надалі платитимуть військовий збір в розмірі 1% від доходу.

Мінімальний єдиний соціальний внесок становить 22% від мінімальної зарплати, у 2026 році всі групи ФОПів платитимуть 1902,34 грн ЄСВ замість 1760 грн.

Що ще зміниться зі зростанням мінімальної зарплати

Від розміру мінімальної зарплати залежать також річні ліміти доходів фізичних осіб підприємців. Вони встановлюються станом на 1 січня року і незмінні впродовж усього року.

Зі зростанням мінімальної зарплати ліміти доходів ФОПів у 2026 році будуть наступними:

I група – 1 444 049 грн;

II група – 7 211 598 грн;

III група – 10 091 049 грн.

Нагадаємо, від розміру мінімальної зарплати також залежать інші нарахування, наприклад, виплати лікарняних, декретних, деякі штрафи тощо. Більше про це читайте в матеріалі ZAXID.NET «Якою буде мінімальна зарплата в січні і на що це впливає».