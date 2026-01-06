BMW відкликає кросовери X3 через несправність керма

Компанія BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів через проблеми з кермом. Ідеться про 36 922 кросовери X3 2025 – 2026 років випуску. Про це повідомило Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Проблема полягає в тому, що датчики системи «розумного» керма можуть працювати некоректно та провокувати неконтрольоване обертання кермового колеса. Внаслідок збою система може самостійно повертати кермо ліворуч або праворуч без участі водія.

Як наголосили в NHTSA, мимовільне обертання керма під час стоянки автомобіля підвищує ризик травм на дорозі й аварій.

BMW уже повідомило про намір виправити помилку. Компанія оновить програмне забезпечення систем кермового керування через інтернет (over-the-air) або у дилера. Відповідні листи власники мають отримати 2 лютого 2026 року.