Підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі

Правоохоронці затримали начальника відділу одного з районних ТЦК на Закарпатті, який раніше працював на аналогічній посаді на Хмельниччині. Посадовця підозрюють у вимаганні двох автомобілів у підприємця. Про це у пʼятницю, 13 березня, повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підполковник вимагав у заступника директора одного з підприємств передати йому спочатку один, а згодом ще один автомобіль для власного користування. Натомість обіцяв не вживати заходів щодо призову працівників підприємства на військову службу.

Так, у квітні 2024 року підозрюваний отримав у користування автомобіль Renault Sandero, який належав підприємству. Його балансова вартість на той момент становила майже 230 тис. грн. За даними слідства, військовий користувався ним тривалий час.

Згодом, у серпні 2025 року, він отримав ще один автомобіль – Renault Duster, що також належав цьому підприємству. Його балансова вартість тоді становила понад 587 тис. грн.

Після переведення посадовця у вересні 2025 року на посаду начальника відділу районного ТЦК та СП на Закарпатті підприємець звернувся до нього з проханням повернути автомобілі або передати їх на потреби Збройних сил України з відповідним документальним оформленням.

Однак, за версією слідства, замість повернення транспорту військовий висунув нову вимогу – переоформити обидва автомобілі на його близьку родичку, оформивши на її ім’я нотаріальне доручення з правом володіння, користування та розпорядження ними. Водночас він запевняв, що допоможе зняти ці авто з військового обліку в одному з районних ТЦК та СП на Хмельниччині.

Правоохоронці затримали посадовця та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Також вирішується питання про його відсторонення від виконання службових обов’язків.