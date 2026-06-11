Виробнича потужність комплексу становитиме понад 37 млн яєць на рік

У селі Кортеліси Ковельського району планують збудувати масштабну птахофабрику неподалік кордону з Білоруссю. Ініціатором проєкту є ТОВ «Корт Агро Плюс». Компанія має намір утримувати до 600 тис. курей-несучок і 1 червня розпочала громадське обговорення.

Як повідомив 11 червня центр журналістських розслідувань «Сила правди», проєкт передбачає будівництво шести спеціалізованих пташників для одночасного утримання до 600 тис. курей. Загальна виробнича потужність комплексу становитиме понад 37 млн яєць на рік.

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Птахофабрику планують звести на захід від села Кортеліси на ділянці площею понад дев’ять гектарів, яку компанія орендує з осені 2025 року.

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Окрім пташників, на території мають збудувати кормоцех, елеватор, яйцесклад із лабораторією контролю якості, адміністративно-побутовий корпус із ветеринарно-санітарним пропускником і пральнею, господарську будівлю з ремонтною майстернею, септик та парковку.

Опалення кожного пташника передбачене за рахунок окремої котельні. Водопостачання забезпечуватиме свердловина з водонапірною баштою. На підприємстві має працювати 20 людей у три зміни.

Генплан планованої птахофабрики (скриншот зі звіту оцінки впливу на довкілля)

Ділянка під майбутню птахофабрику межує з лісовими масивами та сільськогосподарськими угіддями. Найближча житлова забудова в селах Кортеліси та Млинове розташована за 650–730 м від запланованого об’єкта, тоді як нормативна санітарно-захисна зона становить 1,2 км. Тобто в кількох напрямках до неї потрапляють житлові будинки.

Фахівці Інституту громадського здоров’я ім. Марзєєва НАМН України вважають, що за умови дотримання проєктної потужності санітарно-захисну зону можна зменшити без негативного впливу на здоров’я мешканців навколишніх сіл.

У документах із оцінки впливу на довкілля зазначено, що розрахункові показники забруднення повітря та рівень виробничого шуму на межі запропонованої санітарно-захисної зони не перевищують допустимих норм. Тому пропонується встановити її ширину на рівні 735 м у північно-східному напрямку, 779 м – у східному, 965 м – у західному та 652 м – у північно-західному. В інших напрямках санітарно-захисну зону пропонують залишити на рівні 1,2 км.

Науковці також рекомендують протягом року після запуску підприємства провести дослідження якості повітря та рівня шуму і за потреби переглянути параметри санітарно-захисної зони. Територіальну альтернативу розміщення об’єкта не розглядали.

Водовідведення виробничих стоків передбачено у герметичні вигріби об’ємом 50 м³ із подальшим вивезенням на очисні споруди спеціалізованим підприємством.

Додамо, що ТОВ «Корт Агро Плюс» зареєстроване у Кортелісах з 2019 року. Основний вид діяльності – вирощування зернових культур, також компанія займається розведенням птиці та оптовою торгівлею яйцями. Директором і співвласником компанії є Сергій Козак, якому належить 76% статутного капіталу. Ще 24% належать Ользі Омелянчук.

Сергій Козак також є керівником або засновником низки компаній, серед яких ТОВ «Корт Агро Плюс», ТзОВ «Вальдемар», ПП «Констант-проект», ТзОВ «Євро Гранд Буд», ТОВ «Гірники-Агро» та ТОВ «Шумна Мала». До травня 2025 року він був власником ТОВ «К-Гарант», зареєстрованого в Луцьку на вулиці Винниченка, 26, у будівлі «Директорії», якою керує соратник народного депутата Ігоря Палиці Олександр Товстенюк.