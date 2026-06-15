Передбачена ветеринарна лікарня на 84 місця для лікування хворих корів

У Торчинській громаді Волинської області запланували побудувати ферму для великої рогатої худоби. На ній утримуватимуть близько 1400 корів молочних порід. Власником проєкту є місцеве сільськогосподарське підприємство «Дружба». Про це йдеться на сайті Луцької районної держадміністрації.

У селі Воютин, що належить до Торчинської громади Луцького району, мають намір звести ферму для молочних корів. На підприємстві триматимуть близько 1400 корів «для стабільного виробництва молока та ефективного відтворення поголів’я дійного стада».

«На території ферми запроєктовано низку виробничих та допоміжних будівель із безприв’язною технологією утримання та індивідуальними боксами для відпочинку. Також передбачена ветеринарна лікарня на 84 місця для лікування хворих корів та утримання новотільних», – йдеться в описі проєкту. Планується, що тваринницьке господарство обслуговуватимуть 66 працівників.

Новий аграрний об’єкт буде на земельній ділянці площею 24,06 га, яка перебуває в оренді місцевого сільськогосподарського підприємства «Дружба». У 2024 році ця компанія отримала дозвіл Торчинської селищної ради на розробку детального плану території під будівництво ферми ВРХ. На цій землі вже розташовані інші об’єкти «Дружби», зокрема господарський двір, елеватор тощо.

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Сільськогосподарське приватне підприємство «Дружба» засноване понад 28 років тому. Його керівниця і власниця – Валентина Здрилюк з Воютина Луцького району. Компанія працює в аграрній царині. Зокрема, «Дружба» обробляє понад 3,6 тис. га землі в Луцькому та Горохівському районах, де вирощує пшеницю, соняшник, ячмінь, овес, кукурудзу, сою, ріпак, цукрові буряки, горох і гречку. Також компанія займається молочно-м'ясним скотарством – утримує на різних майданчиках до 2000 голів ВРХ, йдеться на сайті «Дружби». Підприємство має елеватор, який використовує як для власних потреб, так і для надання послуг зі збереження та обробки збіжжя, пише «Елеваторист».

Як інформував волинський сайт «Сила правди», агропідприємство також звело у Рованцях поблизу Луцька торговий центр «Баобаб».