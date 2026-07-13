Потужність – 1 тонна пелетів на годину

У селищі Залізці неподалік Тернополя запрацював пелетний завод, який обслуговує підприємство з відгодівлі птиці у двох областях. Про це повідомило видання «Сільський господар». Пелети (гранули, які застосовують як тверде біопаливо – ред.) використовуватимуть для обігріву курників.

Завод облаштували у колишніх майстернях сільськогосподарського двору. Він належить компанії «Агропродсервіс-Вест». Обладнання для виробництва пелетів закупили вживане. За словами заступника директора підприємства Руслана Мазура, завод використовує для роботи відходи місцевої деревини, переважно з сосни та берези.

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На підприємстві працевлаштували кілька місцевих мешканців із Залізців, податки надходитимуть до місцевої громади. Проєктна потужність заводу – 1 тонна пелетів на годину.

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Пелети використовуватимуть для пташників компанії «Агропродсервіс-Вест». Один комплекс розміщений у селищі Залізці на Тернопільщині, а інший – у селі Бортків Золочівського району на Львівщині

Влітку пташники підключають до обігріву для висушування підстилки, зниження вологості та обігріву молодняка. Також обігрів використовують для прогріву приміщення перед посадкою нової партії курчат, щоб уникнути температурного шоку.

За даними YouControl, ТОВ «Агропродсервіс-Вест» входить в групу компанії «Агропродсервіс», яка належить родині народного депутата Івана Чайківського. Статутний капітал фірми – 640 тис. грн. Керівник – Зеновій Дольний. Холдинг «Агропродсервіс» займається рослинництвом, тваринництвом, птахівництвом, насінництвом, працює у сфері послуг (збір та сушіння зерна). «Агропродсервісом» володіють дружина та діти Івана Чайківського. Останній заснував приватне агропромислове підприємство в 1999 році. За кілька десятків років фірма перетворилася в корпорацію.