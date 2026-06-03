Нове виробництво буде в селі Острів

На Тернопільщині розпочали будівництво комбікормового заводу з елеваторним комплексом. Обсяг інвестиції становить 1,5 млрд грн. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у фейсбуці.

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Завод почали будувати на території індустріального парку «Західноукраїнський промисловий хаб», який розташований у с. Острів неподалік Тернополя. Виробництво комплексу матиме потужність у 400 тис. тонн комбікормів на рік. Новий завод планують ввести в експлуатацію у 2027 році. Наразі на обʼєкті тривають земельні роботи.

За словами Дмитра Кисилевського, виробничий комплекс займе площу 5 га. Він буде на території, яку нещодавно включили до складу індустріального парку після його розширення. Додамо, що наприкінці 2025 року площу «Західноукраїнського промислового хабу» збільшили з 10,6 га до 55 га.

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Інвестором нового заводу є корпорація «Агропродсервіс», яку пов’язують із чинним народним депутатом Іваном Чайківським. Підприємство займається рослинництвом, тваринництвом, птахівництвом, насінництвом, працює у сфері послуг, а саме – збір та сушіння зерна.

Агрохолдингом «Агропродсервіс» володіє дружина та діти Івана Чайківського. Він заснував приватне агропромислове підприємство в 1999 році. За кілька десятків років фірма перетворилася в корпорацію, а в 2022 році під її контролем відкрили індустріальний парк «Західноукраїнський промисловий хаб».

Додамо, що свою політичну кар’єру Іван Чайківський починав з «Партії регіонів». У 2010–2014 роках його обрали депутатом Тернопільської районної ради від цієї партії, очолював однойменну фракцію в районній раді. У 2016–2018 роках був головою Тернопільської обласної організації Аграрної партії України, а в 2019 році вперше його обрали народним депутатом Верховної Ради України IX скликання як самовисуванця. У Верховній раді він є секретарем Комітету з питань аграрної та земельної політики, членом депутатської групи «За майбутнє».