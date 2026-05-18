На Тернопільщині хочуть побудувати біометановий завод

Бізнесові групи ОККО та «Гадз-Агро» оголосили про намір побудувати біоенергетичний комплекс із виробництва біометану та електроенергії у Чортківському районі на Тернопільщині. Керуватиме проєктом їхнє спільне підприємство «Соколів Енерджі».

Проєкт передбачає будівництво комплексу з виробництва біометану з подальшим транспортуванням цього газу в газорозподільні та/або магістральні мережі (підключення до Єдиної газотранспортної системи України).

Локація майбутнього заводу – поблизу села Соколів Чортківського району. Виробництво планують розмістити на 7,11 га, йдеться в повідомленні про планову діяльність.

Згідно з документацією, продуктивність комплексу становитиме:

виробництво біогазу – 13,7 млн м 3 на рік;

на рік; виробництво біометану – 3,84 млн м 3 на рік;

на рік; виробництво електроенергії – близько 15 млн кВт-год на рік.

Як сировину використовуватимуть гній великої рогатої худоби, силос кукурудзи та жита, відходи зерна. На майбутньому підприємстві планують працевлаштувати пів сотні людей.

Згідно з даними YouControl, ТзОВ «Соколів Енерджі» було зареєстроване у грудні 2025 року у Львові. Основним видом діяльності компанії є виробництво газу.

Засновником компанії на 100% є ТзОВ «Гадз-Агро», бенефіціарами вказані тернопільський бізнесмен-аграрій Петро Гадз (50%) та власник групи ОККО Віталій Антонов (47,89%). Дані про власників міноритарної частки у 2,11% не розкриті.

«Гадз-Агро» – група компаній, що спеціалізується на виробництві та реалізації насіннєвого матеріалу вітчизняної і закордонної селекції, а також на вирощуванні фруктів та ягід. Земельний банк в обробітку – 32 тис. га в Тернопільській області.

Віталій Антонов разом з родиною та партнерами є власником «Універсальної інвестиційної групи». Їхні компанії працюють у паливно-енергетичному комплексі, хлібобулочній промисловості, девелопменті, фінансовому секторі тощо. Ключовими є «Концерн Галнафтогаз» – це мережа заправних комплексів під брендом ОККО та інші енергетичні проєкти, а також «Концерн Хлібпром» — один з найбільших виробників хліба в Україні. Антонов є податковим резидентом Швейцарії.

Навесні компанії Віталія Антонова придбали частку в статутному капіталі «Гадз Агро» та «Укрполфрукт», що належали Петрові Газду. Тоді повідомлялося, що компанії планують спільні проєкти, які стосуються переробки гною на газ і переробки сої та кукурудзи. Зокрема, будівництво трьох переробних заводів з виробництва газу, електроенергії тощо.