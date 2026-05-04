Біля Сокаля планують побудувати ВЕС до 80 МВт

Група компаній ОККО має намір звести неподалік Сокаля на Львівщині вітрову електричну станцію з 10 вітроустановок загальною потужністю до 80 МВт. Група вже має один працюючий вітровий парк на Волині, ще один – на початку будівництва, а також планує побудувати на межі Тернопільської та Хмельницької областей вітрову станцію на 40 вітрогенераторів.

Проєктом із будівництва ВЕС на території Сокальської міської громади володіє львівське ТзОВ «Захід Вітер», йдеться в повідомленні про планову діяльність. До квітня 2026 року фірма належала групі бізнесменів на чолі з львів’янином Андрієм Табінським, вказане у профілі компанії на платформі YouControl. Проте нині 100% компанії належить ТзОВ «Вінд Солар Інвест» зі Львова. Її бенефіціаром є власник групи ОККО, український мільярдер Віталій Антонов.

«На території вітрової електростанції передбачається встановлення до 10 сучасних вітроенергетичних установок одиничною потужністю до 8 МВт з висотою башти до 200 м. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок відновлюваного джерела енергії – вітру, орієнтовний термін експлуатації ВЕС – 35 років. Він може бути продовжений залежно від технічних характеристик обраного типу основного обладнання ВЕС», – йдеться в описі проєкту.

Наразі компанія «Захід Вітер» має у розпорядженні 10 земельних ділянок біля Сокаля площею 3,1 га, які вона орендує у ТзОВ «МСА Груп» згаданого вище Андрія Табінського. Загалом планується, що вітростанція працюватиме на 10 га.

Для групи ОККО це буде вже четвертий проєкт ВЕС – вона володіє проєктами ВЕС у Іваничах (потужність 147 МВт) та ВЕС у Затурцях (192 МВт) у Волинській області. У квітні 2026 року з’явилась інформація, що ОККО викупила проєкт ВЕС на межі Тернопільської та Хмельницької областей на 272 МВт (власник проєкту – «Вінд Енерджі Солар»).

У OKKO раніше заявляли, що до 2030 року планують створити майже 1 ГВт енергетичних потужностей: близько 600 МВт у вітровій генерації, 200 МВт у сонячній та приблизно 150 МВт у системах зберігання енергії.

Як писав ZAXID.NET, Андрій Табінський є директором «Асоціації вугільних громад України», а також веде бізнесову діяльність на Львівщині. Його компанії займаються зеленою енергетикою, виготовленням дерев’яних пазлів, сільським господарством («Поле щастя» біля Ямполя, дорадчій центр «Фермерська країна») тощо. Торік його компанія «ТАІ Груп» оголосила про намір побудувати мікрогідроелектростанцію на річці Стрв’яж (Стривігор) неподалік від Самбора.