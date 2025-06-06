Залізобетонний шлюз на річці Стрв’яж, де планують звести мікроГЕС

Компанія «ТАІ Груп» оголосила про намір побудувати мікрогідроелектростанцію на річці Стрв’яж (Стривігор) неподалік від Самбора. Її вартість, згідно з попередньою оцінкою, буде становити до 30 млн грн. Гідростанція щорічно вироблятиме 710 тис. кВ*год електричної енергії.

У повідомленні на сайті Самбірської РДА вказане, що за 5 км від Самбора, на річці Стрв’яж у селі Бісковичі, хочуть звести мікрогідроелетростанцію. Її планова потужність становитиме до 200 кВт. Тип станції буде русловий, коли напір води утворюється завдяки встановленню греблі. Річний обсяг електроенергії, який вона вироблятиме, запланований на рівні близько 710 тис. кВ*год.

МікроГЕС на Стрв’яжі, що є притокою Дністра, мають намір створити «з нуля». Окрім головної будівлі станції, заплановане будівництво греблі з клапанними затворами, рибоходу та інших частин гідровузла. ГЕС у майбутньому обслуговуватимуть до п’яти працівників.

«Об’єкт після завершення будівництва підключатиметься до мережі і вся вироблена електроенергія передаватиметься в загальну мережу (об’єднану енергетичну систему України, – ред.)», – йдеться в описі проєкту.

Власником проєкту побудови мініГЕС є зареєстрована у Бісковичах компанія «ТАІ Груп». Її директором та власником, згідно з даними платформи YouControl, є львівський підприємець та колишній посадовець Львівської обласної адміністрації Андрій Табінський. Після звільнення з державної служби він працював у топ-менеджменті групи компаній «Еко-Оптима» родини Козицьких, що займаються альтернативною енергетикою. Нині Андрій Табінський є директором громадської організації «Асоціація вугільних громад України», а також веде бізнесову діяльність на Львівщині. Його компанії займаються зеленою енергетикою, виготовленням дерев’яних пазлів, сільським господарством («Поле щастя» біля Ямполя, дорадчій центр «Фермерська країна») тощо.

У жовтні 2024 року Андрій Табінський купив на аукціоні Бісковицької сільради залізобетонний шлюз на річці Стрв’яж. Саме на його місці запланували побудувати мініГЕС. За гідротехнічну споруду підприємець тоді заплатив 490 тис. грн. Його компанія також має в оренді земельну ділянку на 0,041 га на березі річки біля планованої станції.

«Наразі ми замовили розробку оцінки впливу на довкілля. Мене насамперед цікавить екологічний бік, щоби можна було зробити там такий об’єкт», – розповів Андрій Табінський у коментарі ZAXID.NET. За його словами, паралельно із екологічною оцінкою розроблятимуть сам проєкт мікроГЕС на 200 кВт.

«Цього літа ми остаточно подивимось на проєкт з точки зору права, екології та доцільності, щоби його можна було реалізувати без шкоди довкіллю, без незручностей місцевим жителям. Адже щоби створити тиск води для ГЕС, треба затоплювати ділянки річки вище від греблю. Якщо результат задовольнятиме усіх, то цьогоріч ми можемо почати будувати», – зазначив Андрій Табінський. За сприятливих умов мікроГЕС можна буде запустити до кінця 2026 року, каже він.

Приблизна вартість побудови, як розповів підприємець, становить 20-30 млн грн. Проєкт планують фінансувати з кількох джерел – як власними коштами, так й залучити кредит за спеціальними енергетичними програмами одного з українських банків. Остаточного рішення, який саме це буде банк, наразі немає, наголосив Андрій Табінський.