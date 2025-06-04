Група компаній «Еко-Оптіма» львівської бізнесової родини Козицьких планує побудувати новий вітровий парк поблизу Белза потужністю до 100 МВт. Вартість проєкту оцінюють у близько 110 млн євро, його хочуть реалізувати до кінця 2026 року. «Еко-Оптіма» займається відновлювальною енергетикою на Львівщині і вже має у своєму портфелі працюючий комплекс вітрових станцій у Дрогобицькому та Самбірському районах. Невдовзі група також запустить ВЕС поблизу Сокаля.

Як розповів ZAXID.NET співвласник групи компаній «Еко-Оптіма» Степан Козицький, для майбутнього енергетичного парку на території Белзької громади планується встановити до 18 вітрових генераторів. Земельну ділянку під будівництво вони орендували у міської ради. За словами Козицького, проєкт вітропарку на півночі Львівської області розробляли близько п’яти років.

«Ми побачили, що з боку Польщі в тому районі є вітропарк, тому зробили заміри вітру на нашій території. Вітер там є і дуже добрий», – розповів він. Розпочати будівництво та запустити парк у роботу планують до кінця 2026 року. Його сукупна потужність становитиме близько 100 МВт.

«Якщо уся Львівська область споживає протягом року 4 млрд квт*год, то ця ВЕС після запуску здатна буде покрити 10% від річної енергетичної потреби області», – розповів Степан Козицький.

Згідно з попередніми підрахунками, вартість будівництва вітростанції та допоміжної інфраструктури становитиме 110 млн євро. Наразі «Еко-Оптіма» веде перемовини із кількома потенційними кредиторами, зокрема з державним «Ощадбанком», щодо реалізації цього проєкту, каже Козицький. «Ощадбанк» вже фінансує інший схожий проєкт групи – вітрову станцію у Сокалі потужністю до 40 МВт, її запланували запустити вже цьогоріч. Компанія також веде перемовини із українськими виробниками башт для вітростанцій та визначається із моделями турбін, найімовірніше це будуть агрегати від німецької компанії Nordex.

Як йдеться в повідомленні на сайті Шептицької РДА, вітровий парк поблизу Белза зводитиме ТОВ «Енергопарк «Белз», що входить до групи «Еко-Оптіма». Компанія орендує земельну ділянку площею 12,5 га між селами Глухів та Сілець.

Наразі на Львівщині «Еко-Оптіма» експлуатує Орівську ВЕС поблизу Трускавця, яку запустили наприкінці 2024 року. Її потужність становить 90 МВт. Також є кілька вітряків у Самбірському районі. Найближчим часом введуть в експлуатацію Сокальську ВЕС із 40 МВт. Об’єкти сонячної енергетики дають 127 МВт.

Також група розробляє ще один проєкт ВЕС в області – вітровий парк у Турківській громаді на 65 МВт. За сприятливих умов його реалізацію запланували на 2027 рік, розповів Степан Козицький.

«Один з найбільш дефіцитних товарів в Україні за останні роки – це кіловат-година електричної енергії. Через війну, постійні руйнування генерації. Оскільки є потреба, є ринок, то цю нішу треба заповнити», – наголосив підприємець.

Як писав ZAXID.NET, у найближчі роки на Львівщині запланували звести кілька великих вітрових парків.

Зокрема, компанія з іноземними інвестиціями «Юрокейп Юкрейн Львів» має намір збудувати вітрову електростанцію потужністю 100 МВт у сільській місцевості між Городком та Яворовом. Окрім того, у Яворівському та Самбірському районах хочуть збудувати вітровий парк загальною потужністю до 150 МВт. Про намір реалізувати цей проєкт заявили кілька компаній з групи ТКС львівсько-трускавецької бізнесової родини Торських.

Також на перетині Львівської, Тернопільської та Рівненської областей хочуть побудувати комплекси вітрових станцій із максимальною планованою потужністю до 400 МВт. Найбільший проєкт реалізовуватиме компанія Elementum Energy громадянина США Річарда Дейтса у парі з тернопільськими бізнесменами.