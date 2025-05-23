На Львівщині за кілька років побільшає вітрових станцій

На межі Львівської, Тернопільської та Рівненської областей планують побудувати величезний вітровий парк із максимальною планованою потужністю до 400 МВт. Йдеться про два окремі проєкти, утім вони мають спільних бенефіціарів. Найбільший проєкт реалізовуватиме компанія одного з ключових гравців українського ринку альтернативної енергетики Elementum Energy, що має американське коріння.

Два комплекси ВЕС на перетині трьох областей

Як йдеться у відкритих даних на онлайн-платформі «ЕкоСистема», дві споріднені компанії – ТОВ «Вітропарк Західний-Р» та «Вітропарк Західний-Л», мають намір побудувати величезний вітровий парк між Львівською, Рівненською та Тернопільською областями.

«Вітропарк Західний-Р» планує запустити до 40 сучасних вітроенергетичних установок. Їх встановлюватимуть у сільській місцевості на території Бродівської та Підкамінської громад Золочівського району Львівської області, Почаївської та Лопушненської громад Кременецького району Тернопільської області, а також Радивилівської територіальної громади Дубенського району Рівненської області.

Згідно з даними платформи YouControl, «Вітропарк Західний-Р» має у користуванні 75 земельних ділянок. У звіті про оцінку на довкілля вказано, що ВЕС із допоміжною інфраструктурою планується звести на понад 60 ділянках. Для скидання потужності з вітрової станції у об’єднану енергосистему заплановане будівництво підстанції 330/35 кВ «Дружба». Загальна потужність ВЕС передбачається на рівні 200 МВт.

Мапа розташування вітряків від «Вітропарку Західний-Р»

«Вітропарк Західний-Л» має намір розгорнути діяльність на території Підкамінської та Бродівської громад Львівщини, там планується встановити до 20 вітряків потужністю до 7,8 МВт. А також Радивилівської громади Дубенського району Рівненської області, де заплановане зведення щонайбільше 19 вітряків. Компанія розпоряджається 31 земельною ділянкою у двох областях.

Що і коли будуватимуть

Як писав «Forbes Україна», наприкінці грудня 2024 року найбільший виробник зеленої енергії в Україні, компанія Elementum Energy, анонсувала будівництво вітроелектростанції потужністю 200 МВт. ВЕС із робочою назвою «Вітропарк Західний» запланували звести на перетині Львівської, Тернопільської та Рівненської областей. Тоді повідомляли, що проєкт має запрацювати в середині 2026 року, а на повну потужність вийде в 2027-му. Старт будівництва був запланований на кінець 2025 року.

Вартість станції оцінювали у 300 млн євро, 60% яких Elementum Energy планує профінансувати кредитами. Це один із найдорожчих енергетичних проєктів в Україні під час війни, наголошував «Forbes Україна».

Проєкт електростанції компанія купила у девелопера Maxima Development Group, розповідала раніше генеральна директорка Elementum Energy Ольга Рибачук.

Elementum Energy належить міжнародному фонду VR Capital громадянина США Річарда Дейтса. В Україні компанії належать СЕС і ВЕС зі встановленою потужністю 636 МВт. З 2017-го інвестиції Дейтса в українську енергетику становлять понад 500 млн євро.

Щодо другого проєкту, то публічної інформації про терміни побудови і його вартість наразі немає. Також не відомо, хто саме втілюватиме його в життя.

Американці і тернопільські хлопці

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Вітропарк Західний-Р» належить двом компаніям: британській «Елементум Юкрейн Лімітед» (98%) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МДГ» (2%). Бенефіціарним власником ТОВ вказаний Річард Дейтс. Власниками фонду МДГ (найімовірніше розшифровується як Maxima Development Group), є тернополяни Володимир Кришталовський та Олександр Поважний.

Першого у тернопільських ЗМІ називають (тут , тут і тут) представником родинної бізнес-групи Кришталовських під назвою «Максима», що наближена до міського голови Тернополя Сергія Надала. Компанії родини займаються не лише альтернативною енергетикою, але й будівництвом, видобуванням гіпсу та інших промислових копалин, електромонтажними роботами тощо. Поважний є підприємцем, що займається зеленою енергетикою та надає послуги вантажного транспортування. 2023 року він захистив магістерську у Тернопільському національному технічному університеті на тему «Забезпечення роботи вітрової електростанції в електричній мережі Західної енергосистеми».

ТОВ «Вітропарк Західний-Л» володіють порівну Володимир Кришталовський та Олександр Поважний через фонд МДГ. «Вітропарк Західний-Р» та «Вітропарк Західний-Л» мають спільного представника у топ-менедженті, це тернопільський адвокат Сергій Мацьків. Він також є керівником у багатьох компаніях зеленого напрямку Кришталовських.

По вітру – на Львівщину

Вітровий парк у західних районах Львівщини – це один з кількох масштабних проєктів ВЕС в області, реалізацію яких запланували у найближчі кілька років. Компанія з іноземними інвестиціями «Юрокейп Юкрейн Львів» має намір збудувати вітрову електростанцію потужністю 100 МВт у сільській місцевості між Городком та Яворовом. Запустити її планують наприкінці 2027-го або у першому півріччі 2028-го.

Окрім того, у Яворівському та Самбірському районах хочуть збудувати вітровий парк загальною потужністю до 150 МВт. Про намір реалізувати цей проєкт заявили кілька компаній з групи ТКС львівсько-трускавецької бізнесової родини Торських. Однак наразі невідомо, чи справдиться цей намір, адже аналогічний проєкт вітрового парку на Волині підприємець Іван Торський продав новим власникам – холдингу OKKO.

Як розповів ZAXID.NET очільник відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Львівської ОВА Назарій Міндзяк, Львівщина є привабливою для «зелених» вітрових проєктів через віддаленість від зони бойових дій, сприятливі погодні умови тощо. За його словами, вітроенергетика в області розвивається із 2016 року, тому поява нових гравців є передбачуваною.

«Щодо проєктів у Яворівському та Самбірському районах, то процес підготовки до їхнього будівництва розпочатий вже давно, кілька років тому. Просто наразі інформація дійшла до оприлюднення. Так само, як й проєкт на Золочівщині», – зазначив він. За його словами, збільшення кількості вітрових станцій матиме позитивний вплив.

«Враховуючи війну та ситуацію в енергетиці, будівництво альтернативних джерел є вкрай актуальним», – наголосив Назарій Міндзяк та додав, що місцеві громади також отримають зиск від ВЕС, оскільки їхні компанії-власники зареєстровані у тій місцевості, де планують будувати, відповідно сплачуватимуть податки там.