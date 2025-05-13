Компанії трускавецького бізнесмена Івана Торського, нині зареєстрованого в Португалії, побудують великий комплекс вітрових електростанцій на Львівщині. Підприємства мають намір встановити близько 50 вітрогенераторів у сільській місцевості у Яворівському та Самбірському районах загальною потужністю до 150 МВт. Запуск вітрокомплексу, як стверджують ініціатори, сприятиме «зростанню енергетичної незалежності України», покращить стан довкілля і «створить нові робочі місця».

Вітрокомплекс заплановано побудувати на кількох окремих земельних ділянках на території Судововишнянської і Мостиської громад (Яворівський район), а також Рудківської громади (Самбірський район).

Згідно з планами, це будуть близько 50 вітрових установок, кожна з яких матиме потужність 3,5 МВт до 8,0 МВт. Після повного запуску вони матимуть 150 МВт сукупної потужності та щорічно генеруватимуть 480 тис. МВт*год. Для передачі отриманої електроенергії до об’єднаної енергосистеми також мають прокласти кілька десятків кілометрів нових мереж (до ПС 330кВ «Львів-Західна»).

Повідомляється, що у зведенні ВЕС буде задіяно близько 500 працівників, після запуску комплекс вітростанцій обслуговуватимуть 35 осіб.

Будівництвом комплексу вітростанцій займатимуться дві львівські компанії – ТзОВ «Західна ВЕС» та «Західна ВЕС 2». Обидві входять до групи ТКС родини Торських, що займаються різними видами будівництва (житло, комерційна і промислова нерухомість), альтернативною енергетикою (Wind Power GSI) тощо.

Ключовою особою групи є Іван Торський – свого часу один з найбільших девелоперів західного регіону України. У 2011-2012 роках він входив до рейтингу найбагатших українців, його статки тоді оцінювали у 337 млн доларів. Торський двічі намагався стати депутатом Верховної Ради (2006 та 2007 роки), але не мав успіху.

У 2008 році він став відомим через перестрілку зі своїм бізнес-партнером Володимиром Говірком. Стрілянина збіглась із часом, коли у компанії ТКС почались фінансові проблеми.

Будівельна компанія Івана Торського (ПАТ «Львівський інструментальний завод») нині зводить у Львові житлові комплекси під маркою Greenville.

2020 року його компанія Wind Power GSI побудувала на території Яворівського району вітроелектростанцію потужністю 50 МВт. А на початку 2024 року Іван Торський продав власний проєкт вітроелектростанції на Волині потужністю 150 МВт новими власниками з холдингу OKKO.

Раніше Іван Торський був зареєстрований в Трускавці, проте нині, як свідчать дані платформи YouControl, він має реєстрацію у місті Лісабон, Португалія.

Нагадаємо, наразі найбільшою вітроелектростанцією на заході України є Орівська ВЕС неподалік Трускавця. Її потужність становить 60 МВт. ВЕС запустили в січні 2024 року.