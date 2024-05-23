За останні кілька років найбільше землі під обʼєкти відновлюваної енергетики і видобування надр на Львівщині отримали компанії, пов’язані з відомими політиками, чиновниками і депутатами. Найбільше землі під ці потреби орендують компанії з групи братів Дубневичів. Про це свідчать дані дослідження антикорупційного сайту NGL.media.

Журналісти стверджують, що Львівська ОВА не надала інформацію у відповідь на запит про видані головою розпорядження, що стосувалися передачі в оренду ділянок під будівництво вітрових на сонячних електростанцій, а також оренду ділянок, пов’язаних з надрокористуванням у 2022-2024 роках. У ЛОВА зазначили, що з травня 2021 року відповідних розпоряджень не видавали, однак журналісти виявили у відкритому доступі низку таких розпоряджень.

Напркилад, 31 травня 2023 року ЛОВА передала ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» в оренду на 20 років майже 5 га у Стрийському районі. Компанія належить батьку голови ЛОВА Максима Козицького Зіновію Козицькому. Також у період 2022-2024 років ЛОВА передала ділянки в оренду ще трьом компаніям: держпідприємству «Шахта «Зарічна», ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» і ТзОВ «Вінд Павер Джі Ес Ай».

Бенефіціарами «Трускавецькі лікувальні води» до 2020 року були люди з оточення екс-регіонала Юрія Бойка. Зараз її власниками вказані колишній заступник головного військового прокурора Анатолія Матіоса Володимир Жербицький та мешканка Київщини Світлана Корнійко. Володимир Жербицький у 2015 році розслідував справу про оборудки олігарха Сергія Курченка зі скрапленим газом, одним із співучасників яких називали Юрія Бойка. Проте офіційно доказів причетності Бойка прокуратура тоді і не знайшла, а Жербицький невдовзі пішов на пенсію й за кілька років раптово став власником частки «Трускавецьких лікувальних вод».

ТзОВ «Вінд Павер Джі Ес Ай» належить львівському бізнесменові Івану Торському. У 2011-2012 роках він входив до рейтингу найбагатших українців.

Що стосується найбільших орендарів ділянок під зелену енергетику й надра, то у 2018-2021 роках загалом майже 115 га були в користування компанії з групи братів Дубневичів. Богдан Дубневич є головою Солонківської громади, а його молодший брат Ярослав Дубневич оголошений у міжнародний розшук за підозрою в розкраданні державних грошей.

Ще 104 га землі орендувало ТОВ «Смеречанська ВЕС» та «Карпатська ВЕС». Їхніми бенефіціарами через кіпрську Plotsun Holdings Limited є директор Ігор Рончевич і громадянин Швейцарії Антон Даніель Вісс. Реальним інвестором будівництва Карпатської та Смеречанської ВЕС ЗМІ називають українського підприємця Ігоря Янковського, сина колишнього нардепа-регіонала Миколи Янковського.

26,4 га у 2018 році отримала ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн». Проте у 2023 році суд розірвав цей договір і повернув землю Новояворівській міськраді, оскільки компанія не платила оренду, а будівництво електростанції так і не розпочала. «Скай Енерджі Юкрейн» входить у групу львівських бізнесменів Ореста та Руслана Печенків. Орест Печенко у 2010 та 2020 роках двічі обирався депутатом Львівської міськради, з 2017 року входить до складу виконавчого комітету міськради.

У користуванні компаній Зіновія Козицького під зелену енергетику є лише 20 ділянок площею 8,3 га, які ЛОВА передала йому з 2018 року. Розпорядження на 18 з цих 20 з них видали вже під час головування його сина Максима Козицького. Проте це вже було продовження попередніх договорів оренди.

Натомість ринок видобування корисних копалин на Львівщині ділять між собою зовсім інші гравці. Найбільшим серед них є держава – за останні п’ять років ЛОВА передала ДП «Шахта «Зарічна» і ПАТ «Укрнафта» в оренду або постійне користування майже 41 га землі.

Наступним лідером за площею орендованих ділянок є ТОВ «Стрийський гравійний дробильно-сортувальний завод». У 2019 році компанія отримала в оренду понад 28 га під розробку піщано-гравійного родовища. На той момент вона належала екс-депутатам Стрийської та Городоцької районних рад Роману Гладію та Омеляну Дунасу. Проте влітку минулого року її переписали на Володимира Лисейка та Зоряну Науменко.

Також у трійці лідерів – ТОВ «Гірпром» Михайла Блонського та Ігоря Турчиняка. Ця компанія орендує 7,7 га землі під видобування піску у Жовківському районі. «Бурова компанія «Горизонти» Зіновія Козицького опинилася на четвертому місці. Обидві ділянки загальною площею 7,4 га компанія почала орендувати за каденції чинного голови ЛОВА. Відповідні розпорядження підписував перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик.