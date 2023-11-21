Ідеться про фірму з групи братів Руслана і Ореста Печенків, останній з яких є депутатом ЛМР від "Варти"

Господарський суд Львівської області за позовом Яворівської окружної прокуратури розірвав договір оренди на земельну ділянку площею 26,4 га із ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн» і постановив повернути землю Новояворівській міській раді.

Прокурори Львівської обласної прокуратури виявили, що підприємство протягом року не сплачувало орендну плату і заборгувало за землю понад 1 млн грн. Окрім цього, згідно з умовами договору, на земельній ділянці відповідач мав збудувати об’єкти енергогенеруючих підприємств, але будівництво навіть не розпочав.

Ідеться про землі енергетики біля села Старичі Новояворівської територіальної громади. У матеріалах суду зазначено, що ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн» у 2018 році уклало договір оренди на 26,4 га із Львівською обласною державною адміністрацією. Із лютого 2022 року підприємство не сплачувало орендну плату і не вело будівництво, передбачене договором. Водночас у Львівській обласній військовій адміністрації у відповідь на запит прокуратури повідомили, що із 2021 року ділянка не перебуває у власності обладміністрації, тож інформація про борг їм невідома.

Оскільки ділянка належить Новояворівській ТГ, то міська рада звернулася до Яворівської окружної прокуратури для представництва своїх інтересів у суді. 8 листопада 2023 року суддя Господарського суду Львівської області Оксана Галамай задовольнила позов про розірвання договору на 26,4 га землі біля села Старичі.

ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн», за даними сервісу YouControl, входить до групи компаній братів Печенків – Ореста і Руслана. Орест Печенко – співзасновник мережі «Львівські круасани», депутат Львівської міськради 8-го скликання від партії «Варта», як і керівник ТОВ «Скай Енерджі Юкрейн» Тарас Ворко. Руслан Печенко – брат депутата Ореста Печенка – співвласник фірми «Скай Енерджі Юкрейн» і компаній, пов’язаних з гральним бізнесом.

Основними напрямками діяльності компаній групи братів Печенків є будівництво та нерухомість, ресторанний бізнес, а також організація та проведення азартних ігор.