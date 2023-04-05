Ділянки розташовані на території Зубри й приватизовані ще у 2018 році

Львівський апеляційний суд скасував арешт на дві земельні ділянки, розташовані на території Зубри й заплановані Львівською міськрадою під будівництво проектованої вулиці Вернадського. Ці ділянки слугують доказами у кримінальному провадженні щодо приватизації землі під будівництво міської вулиці. Тепер після скасування арешту їхні власники можуть їх продати або забудувати.

Як вказано в матеріалах справи, 21 грудня у 2018 року Солонківська сільська рада затвердила проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в Зубрі. Йдеться про ділянки площею 0,09 га та 0,13 га, які розташовані поруч. Землі у власність отримали Роман Загродський та Ольга Дубневич. 11 січня 2019 року за обома ділянками зареєстрували право власності та змінили цільове призначення з земель для ведення селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Ольга Дубневич досить непублічна. Вона живе у Зубрі на вул. Шкільній. Понад 10 років зареєстрована як ФОП та займається роздрібною торгівлею рослинами і кормами. Роман Загродський зареєстрований у Зубрі на вул. Шевченка. Йому належить компанія ТзОВ «Зет Інвест», також він вказаний директором низки будівельних компаній, що належать депутату Львівської міської ради від партії «ВАРТА» Оресту Печенку та його бізнес-партнеру Юрію Дземінському. У 2016 році Роман Загродський був помічником Ореста Печенка як депутата міськради.

За даними публічної кадастрової карти, Роман Загродський передав свою ділянку площею 0,9 га на підставі договору про суперфіцію у користування будівельній компанії ТзОВ «ВБС Естейт». За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована 5 років тому у Львові на вул. Листопадній, 1б та займається купівлею та продажем власного майна. Трьома майже однаковими частками компанія належить львів’янам Роману Кузику, Володимиру Федишину та Андрію Павліву.

За даними порталу новобудов ЛУН, компанія «ВБС Естейт» збудувала два житлові комплекси у Залізничному районі Львова, а також будує дуплексні котеджі Zubra House та ЖК «Вілла Зубра» в Зубрі.

Згідно з кадастровою картою, обидві ділянки розташовані на території, якою за генеральним планом Львова мала пролягати проектована вул. Вернадського, що має з’єднати просп. Червоної Калини з вул. Стрийською. У липні 2021 році слідчі Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень при передачі ділянок, розташованих у межах червоних ліній майбутньої вулиці, у приватну власність.

Приватизовані ділянки позначені червоним кольором

23 січня 2023 року в межах цього провадження слідчі повідомили про підозру керівнику управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру Львівської області Василю Собку за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ. За версією слідства, він причетний до приватизації ділянок у Зубрі, де має пролягати міська вулиця. Тоді ДБР повідомило лише про публічно відомий факт приватизації ділянки площею майже 1,9 га, яку у 2021 році Держгеокадастр безкоштовно передав у приватну власність учаснику АТО Олегу Дідуху. Після цього він одразу продав ділянку зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію. Водночас ДБР повідомило, що співробітники виявили інші епізоди незаконної передачі земельних ділянок у межах червоних ліній проектованої магістралі, однак про які саме йдеться – не вказали.

Під час моніторингу реєстру судових рішень стало відомо, 4 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Світлана Леньо наклала арешт на ці дві ділянки із забороною розпоряджатися нею чи проводити будь-які будівельні роботи.

Наприкінці 2022 року Ольга Дубневич і Роман Загродський звернулись до Личаківського районного суду з проханням скасувати арешт на ці ділянки. На думку власників, ділянки розташовані за 10 м від проектованої вулиці Вернадського і не можуть перешкоджати її будівництву.

Своєю чергою, прокурор зазначив, що ці ділянки є речовими доказами у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що за генпланом Львова передбачене будівництво проектованої вул. Вернадського. Однак майбутня дорога має пролягати через низку земельних ділянок, а їх приватизація здійснювалась усупереч генплану, тож тепер міськраді доведеться ці ділянки викупляти.

В прокуратурі додали, що наразі триває судова експертиза з питань землеустрою, під час якої перевірять містобудівну документацію, що дозволила приватизацію землі. Прокурор також звернув увагу на те, що Солонківська сільрада видавала ці ділянки для ведення селянського господарства, однак згодом цільове призначення землі змінили на «ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

6 березня Личаківський районний суд скасував арешт на ці ділянки, дозволивши власниками розпоряджатися ними на власний розсуд. Львівська обласна прокуратура оскаржила цю ухвалу в апеляції.

16 березня колегія суддів Львівського апеляційного суду розглянувши прокуратури у її задоволенні відмовила й залишила ухвалу суду попередньої інстанції чинною. На думку суду, слідчі не довели необхідності арешту землі. Крім цього, колегія суддів вважає, що Ольга Дубневич та Роман Загродський стали власниками ділянок на підставі рішення Солонківської сільради, яке не має стосунку до містобудівної діяльності, передбаченої генпланом Львова. Суд вважає, що слідчі не змогли довести, що ці ділянки приватизовані незаконно і можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Ухвала є остаточною й оскаржити її в касації не можна.