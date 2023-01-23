23 січня слідчі повідомили про підозру заступнику керівника ГУ Держгеокадастру Львівської області Василю Собку через перевищення службових повноважень

Держбюро розслідувань затримало заступника голови ГУ Держгеокадастру Львівщини через махінації з переоформленням земельної ділянки в приватну власність. На цій ділянці місто планувало збудувати вулицю, однак у 2021 році стало відомо, що ділянку безкоштовно передали у власність учаснику АТО, а згодом її викупив зять голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарас Колодій. У ДБР не повідомляють, про якого саме заступника йдеться, однак, за даними ZAXID.NET, підозру оголосили начальнику управління з контролю за використанням та охороною земель Василю Собку.

Йдеться про ділянку площею близько 1,7 га у районі кінцевої зупинки трамвая №8 на Сихові, яка за Генпланом Львова мала стати частиною проспекту Вернадського, добудова якого мала б з'єднати Сихів з «Ареною Львів» і вул. Стрийською.

У 2021 році міська рада Львова виявила, що цю земельну ділянку Держгеокадастр безкоштовно передав у приватну власність учаснику АТО Олегу Дідуху. Після цього він відразу продав ділянку, що формально розташована у Зубрі на території Солонківської ОТГ, зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію.

Через продаж землі під міську вулицю Львівська міська рада звернулася прокуратури, СБУ, прем’єр-міністра, міністра аграрної політики та інших держустанов. У межах кримінального провадження Пустомитівський районний суд заборонив вчиняти будь-які реєстраційні дії з цією ділянкою.

23 січня слідчі повідомили про підозру заступнику керівника ГУ Держгеокадастру Львівської області за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ. За версією слідства, у 2021 році він тимчасово виконував обов’язки керівника управління. Разом із іншими спільниками він підписав накази про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, а потім затвердив цей наказ і передав цю ділянку у власність пільговику.

Вже за 10 днів він ушестеро дешевше від реальної вартості продав цю ділянку родичу голови Солонківської. При цьому, ринкова варість ділянки становила 12 млн грн.

«Згодом зловмисники планували продати ділянку, яку вкрали у місцевої громади, громаді Львова, але вже за реальною ціною під будівництво дороги», – повідомили у ДБР.

Працівники ДБР також виявили інші епізоди незаконної передачі земельних ділянок у межах червоних ліній проектованої магістралі. Правоохоронці не повідомляють імені підозрюваного, однак, за даними джерел ZAXID.NET ідеться про начальнка управління з контролю за використанням та охороною земель 43-річного Василя Собка. На час досудового розслідування його відсторонили від посади та відправили під нічний домашній арешт.