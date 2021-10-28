Тарас Колодій привласнив земельну ділянку у селі Зубра, де має пролягати нова львівська вулиця

Пустомитівський районний суд заборонив вчиняти будь-які реєстраційні дії з ділянкою зятя Богдана Дубневича в селі Зубра, де мають збудувати нову львівську вулицю. Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій 25 жовтня, повідомляють «Наші Гроші. Львів».

Йдеться про ділянку площею 1,8 га, на якій згідно з генпланом Львова мають збудувати нову львівську вулицю Вернадського. Нова вулиця має з’єднати Сихів з стадіоном «Арена Львів» та вул. Стрийською. Втім, як повідомляв раніше ZAXID.NET, у березні цього року Держгеокадастр передав цю ділянку учаснику АТО, а вже через місяць власником землі став 38-річний Тарас Колодій – зять голови Солонківської громади Богдана Дубневича. За даними Публічної кадастрової карти, оціночна вартість цієї ділянки становить 184,1 млн грн, тобто 974 тис. грн за одну сотку.

Тепер Львівська міська рада намагається оскаржити право власності Тараса Колодія на цю ділянку. Зокрема, мерія хоче скасувати наказ Головного управління Дерджгеокадастру у Львівській області про передачу ділянки у приватну власність.

Юристи мерії подали заяву про забезпечення позову і попросили суд заборонити будь-які реєстраційні дії з ділянкою, щоб Колодій не встиг її перепродати. Зважаючи на це, суддя Ірина Мельничук на засіданні 20 вересня підтримала Львівську міську раду і заборонила перереєстровувати земельну ділянку в Зубрі на інших власників.

Додамо, що окрім ділянки під вул. Вернадського Тарас Колодій та інші родичі братів Дубневичів контролюють ще близько 120 га землі між селами Пасіки-Зубрицькі та Зуброю.