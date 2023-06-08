Зіновій Козицький займається газовидобувним бізнесом на СТрийщині

Львівська обласна військова адміністрація передала в оренду на 20 років 4,98 га землі у Стрийському районі Львівщини ТОВ «Бурова компанія горизонти», власником якої є батько голови ЛОВА Зіновій Козицький.

Як ідеться у розпорядженні голови ЛОВА Максима Козицького від 31 травня 2023 року, раніше ділянкою користувалося ПрАТ НАК «Надра України», що мала тут допоміжні споруди, пов’язані з користуванням надрами. Розпорядження передбачає припинення права користування земельною ділянкою приватним акціонерним товариством.

Натомість за клопотанням ТзОВ «Бурова компанія «Горизонти» від 22 травня 2023 року надали цю землю в оренду на 20 років.

«Департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації має укласти відповідний договір оренди землі, а ТзОВ «Бурова компанія «Горизонти» має зареєструвати його.

Земельна ділянка, що перебуває у власності держави, за даними кадастрової карти, розташована у Стрийському районі поблизу села Лисятичі і озера Геологів. Поруч проходить траса «Київ – Чоп».

Додамо, що ТзОВ «Бурова компанія «Горизонти» разом із компаніями «Західнадрасервіс» і «Нордік» належать до групи компаній Зіновія Козицького. Вони працюють у галузі видобування природного газу. За підсумками 2022 року ці три компанії потрапили до переліку найприбутковіших, заробивши 2,5 млрд грн.