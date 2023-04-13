Енергетика, АЗС, видобуток і агропереробка приносять найбільше прибутків

За підсумками 2022 року сім бізнесів зі Львівщини потрапили до переліку найбільш прибуткових, що на основі даних Держстату склало видання The Page. Якщо проаналізувати дані, то найбільше прибутків українському бізнесу приносять видобуток і аграрна промисловість, а також – оптова торгівля пальним. На Львівщині найбільш прибутковими торік стали бізнеси Віталія Антонова, Ріната Ахметова, Зіновія Козицького і Володимира Матківського.

Очолюють рейтинг «Нафтогазвидобування» та «Укргідроенерго» із прибутком у 18,9 і 11,8 млрд грн відповідно. На третьому місці – компанія «Київстар» із 9,6 млрд грн. Львівські компанії заробили торік дещо менше.

Так, на 6-му місці із прибутком у 5,6 млрд грн опинилася компанія «ОККО-Бізнес партнер» львівського бізнесмена Віталія Антонова. Основна галузь діяльності компанії – робота АЗС.

На 43-му місці – ДТЕК Західенерго, що входить до групи компаній Ріната Ахметова і займається виробництвом електроенергії і тепла. Прибутки компанії у 2022 році становили 1,4 млрд грн.

На 49-му місці – «Радехівський цукор» із групи Володимира Матківського, прибуток якого торік становив 1,2 млрд грн.

На 55-му місці із прибутком в 1,1 млрд грн – група компаній «Західний Буг», що займається вирощуванням зернових культур у Львівській, Тернопільській, Волинській і Чернівецькій областях. Співзасновниками аграрної компанії є Оксана Друль, Юрій Гладун і Валерій Овчарук.

Також до найприбутковіших бізнесів 2022 року увійшли три компанії Зіновія Козицького: «Горизонти» (1,1 млрд грн, 51-ше місце), «Західнадрасервіс» (0,7 млрд грн, 87-ме місце) та «Нордік» (0,7 млрд грн, 93-тє місце). Усі три компанії належать до групи «Західнадрасервіс» і працюють в галузі видобування природного газу.

До переліку ста найприбутковіших компаній за підсумками 2022 року увійшли також два бізнеси з Івано-Франківщини – це компанія «Буковель» із групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова (прибуток – 0,9 млрд грн) та «Івано-Франківськцемент» (0,8 млрд грн) із однойменної групи, бенефіціаром якої є Микола Круць, колишній народний депутат.

Як інформував ZAXID.NET, низка львівських бізнесів також увійшла до топ-100 найбільших компаній України.